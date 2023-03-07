Пожар произошел в легендарном московском главке МВД: подробности (видео)

Пожар оперативно потушили

В россии продолжается сезон пожаров и на этот раз возгорание произошло в самом центре ее столицы, в здании главного управления МВД рф по Москве.

Как информирует Mash, пожар возник по адресу Петровка, 38 в кабинете на втором этаже, однако поступали сообщения, что дым был виден из окна третьего этажа.

По имеющейся информации, в здании загорелись строительные материалы, которые были туда доставлены для реконструкции.

До прибытия пожарных из кабинета удалось эвакуировать пять человек.

Огонь распространился на 15 квадратных метров после чего его потушили. О ликвидации возгорания было сообщено в 18:57 по московскому времени (17:57 по Киеву). Информации о пострадавших не поступало.

В сети также появилась информация, что возгорание стройматериалов произошло из-за сварочных работ, а к тушению пожара привлекли около двадцати машин МЧС.

Стоит отметить, что это здание являлось очень известным в СССР и в нынешней россии, в частности благодаря одноименному фильму "Петровка, 38", который вышел на экраны в 1980 году.

Как сообщалось ранее, накануне в городе Видное, что под Москвой, случилось возгорание на "Московском коксогазовом заводе" ("Москокс"). Очевидцы утверждали, что слышали взрыв, после которого столб пламени поднялся не менее чем на 20 метров.