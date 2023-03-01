На Луганщине прогремел мощный взрыв на заводе, где россияне прятали технику (видео)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал видео с горящим заводом

Во временно оккупированном городе Кадиевка (ранее Стаханов) Луганской области прогремел мощный взрыв. Предварительно, происшествие случилось на одном из заводов, где находилась техника российских захватчиков.

Об этом сегодня, 1 марта, в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, опубликовав при этом видео с места происшествия.

По его словам, что на территории завода российские оккупанты пытались прятать свои фуры с боекомплектами. Однако совершенно "внезапно" они были уничтожены.

"В Кадиевке произошла "бавовна". Там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом. И как раз эти фуры почему-то взорвались", — говорится в сообщении главы Луганской ОВА.

Гайдай также добавил, что в Кадиевке оккупантам неспокойно уже на протяжении целых суток, потому как постоянно происходят различные взрывы. Однако более точной информации об этом глава ОВА не сообщил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии на военном аэродроме стратегической авиации произошел взрыв и пожар. В сети появились фото и видео, сделанные неподалеку от места происшествия.