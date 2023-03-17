В москве прошла встреча Международного движения русофилов

В москве на днях прошло незаурядное мероприятие, которое вызывает испанский стыд. Речь о съезде Международного движения русофилов (да, это настоящее название и реальное движение). Их цель – добиться отмены санкций ЕС и создать позитивный образ россии.

В помпезном зале музея Пушкина собрались консервативные активисты, политические маргиналы и представители теорий мирового заговора. "Звезд" встречал министр иностранных дел россии сергей лавров.

"Телеграф" подробнее рассказывает обо всех, кто вступил в новый "отряд путина".

Стивен Сигал сделал камингаут: "на миллион процентов россиянин"

Звезда голливудских боевиков девяностых Стивен Сигал напомнил о своем существовании появлением на шабаше "друзей путина". Как передает The Guardian, актер был одет в черное, и сделал неожиданное признание:

"Я на сто процентов русофил и на миллион процентов россиянин ", — сказал Сигал во время пресс-конференции.

Родившийся в Мичигане Сигал сказал, что его отец был "чистым русским", он вырос в русском доме, а его мать была "погружена в русскую культуру". Также Сигал обвинил США в трате "миллиардов долларов на дезинформацию и ложь".

"Большая часть людей в Америке действительно любят россию и любят россиян и знают, что им врут", — сказал Сигал.

Ранее владимир путин лично наградил Сигала медалью "Орден Дружбы" за поддержку россии после полномасштабного вторжения в Украину.

Внук Шарля де Голля

Французский генерал Шарль де Голль известен легендарной фразой "Франция проиграла битву, но не проиграла войну", но, похоже, его внук смог проиграть все сразу. Пьер де Голль на встрече Движения русофилов признался, что верит в теорию заговора и обвиняет англосаксов:

Пьер де Голль на встрече Движения русофилов

"Я верю, что этот конфликт (война россии против Украины, — ред.) был спровоцирован и вызван интересами англосаксов… Это ставит мир в глубокую опасность. Я здесь, чтобы бороться с этим", — сказал Пьер де Голль.

Де Голль с гордостью вспоминал деда, когда его спрашивали о войне:

"Мой дедушка обладал глубокими знаниями о российских лидерах и народе. Поэтому он хорошо осознавал интерес и географическую необходимость для Европы и Франции в союзе с россией… Все больше и больше людей осознают, что этот конфликт (война, — ред.) был создан для разрыва единого европейского блока в пользу американцев", — сказал он.

Итальянская принцесса

Принцесса Виттория Аллиата ди Виллафранка, женщина лет 70 с ярко-рыжими волосами, в своей речи сказала, что русофобия была создана для новых формул колонизации и связала это с высадкой США на Сицилии во время Второй мировой войны, которую она назвала поводом для распространения влияния Вашингтона

Принцесса Виттория Аллиата ди Виллафранка

Аллиата сказала, что представляет здесь германо-арабскую ассоциацию и выступает за мир. Она также сказала, что посещает русскую царскую семью и показать, что в мире есть другие люди, разделяющие взгляды на мир россии.

Болгарский шпион

Болгарский политик Николай Малинов, против которого в Болгарии выдвинуты обвинения в шпионаже в пользу россии, стал главой "Международного движения русофилов", передает "Радио Свобода".

Малинов является кандидатом в депутаты парламента Болгарии от коалиции "Нейтральная Болгария" и главой болгарского движения русофилов. Малинов и их движение внесены в список санкций США.

Эндрю Вайс из Фонда Карнеги: "Лавров тусуется с подсанкционным православным бизнесменом Константином Малофеевым и Стивеном Сигалом. Убейте меня"

Малинов хочет создать Институт борьбы с русофобией, учредить звание "Русофоб года" и возродить конкурс "Интервидение", который стал бы антитезисом "гендерному Евровидению".

Немецкий фанат россии

Страстный фанат россии и бывший член федерального парламента Германии Вальдемар Гердт в прошлом охотно давал комментарии пропагандистскому каналу RT DE, это неоднократно замечали немецкие СМИ, такие, как Spiegel. Медийная организация собирала вместе короноскептиков, правых популистов (каким является Гердт) и левых почитателей кремля для дестабилизации демократии в Германии.

Также Гердт в 2020 году организовывал в Берлине встречу с кумом путина виктором медведчуком и еще тогда требовал отмены санкций.

Сейчас Гердт строит карьеру в россии, его избрали заместителем Малинова. На собрании русофилов Гердт пугал цифрой 68 миллионов переселенцев и выразил ностальгию по времени, когда бизнес с россией был привычным.

"россия никогда не нарушала международных контрактов, платила по счетам вовремя, выстраивая этот мультиглобальный мир, в котором глобализация должна была стать якорем безопасности и процветания всех народов ", — сетовал Гердт.

Присутствовали и другие звезды: "философ" александр дугин после потери дочери говорил о любви и метафизической войне, приехала и пресс-аташе российского МИДа мария захарова.

Как сообщал "Телеграф", лавров уехал договариваться о безвизе с крошечной страной в Африке.