У москві пройшла зустріч Міжнародного руху русофілів

У москві на днях пройшов непересічний захід, який викликає іспанський сором. Мова про з’їзд Міжнародного руху русофілів (так, це справжня назва і реальний рух). Їхня мета — домогтися скасування санкцій ЄС та створити позитивний образ росії.

У помпезній залі музею Пушкіна зібралися консервативні активісти, політичні маргінали та адепти теорій світової змови. "Зірок" зустрічав міністр закордонних справ рф сергій лавров.

"Телеграф" детальніше розповідає про всіх, хто вступив до нового "загону путіна".

Стівен Сігал зробив камінгаут: "на мільйон відсотків росіянин"

Зірка голлівудських бойовиків дев’яностих Стівен Сігал нагадав про своє існування появою на шабаші "друзів путіна". Як передає, The Guardian, актор був одягнений у чорне, та зробив неочікуване зізнання:

"Я на сто відсотків русофіл та на мільйон відсотків росіянин", — сказав Сігал під час пресконференції.

Сігал, який народився в Мічигані, сказав, що його батько був "чистим росіянином", він виріс у російському домі, а його мати була "занурена в російську культуру". Також Сігал звинуватив США у витрачанні "мільярдів доларів на дезінформацію та брехню".

"Більша частина людей в Америці насправді люблять росію і люблять росіян і знають, що їм брешуть", — сказав Сігал.

Раніше володимир путін особисто нагородив Сігала медаллю "Орден Дружби" за підтримку рф після повномасштабного вторгнення в Україну.

Онук Шарля де Голля

Французький генерал Шарль де Голль відомий легендарною фразою "Франція програла битву, але не програла війну", але, схоже, його внук зміг програти усе одразу. П’єр де Голль на зустрічі Руху русофілів зізнався, що вірить у теорію змови та звинувачує англосаксів:

П’єр де Голль на зустрічі Руху русофілів

"Я вірю, що цей конфлікт (війна росії проти України, — ред.) був спровокований і викликаний інтересами англосаксів… Це ставить світ у глибоку небезпеку. Я тут, щоб боротися з цим", — сказав П’єр де Голль.

Де Голль з гордістю згадував діда, коли його запитували про війну:

"Мій дідусь мав глибокі знання про російських лідерів і народ. Тож він добре усвідомлював інтерес і географічну необхідність для Європи та Франції в союзі з росією… Все більше і більше людей усвідомлюють, що цей конфлікт (війна, — ред.) був створений для розриву єдиного європейського блоку на користь американців", — сказав він.

Італійська принцеса

Принцеса Вітторія Алліата ді Віллафранка, жінка років 70 з яскраво-рудим волоссям, у своїй промові сказала, що "русофобія" була створена для нових формул колонізації і пов'язала це з висадкою США на Сицилії під час Другої світової війни, яку вона назвала приводом для поширення впливу Вашингтона.

Принцеса Вітторія Алліата ді Віллафранка

Алліата сказала, що представляє тут німецько-арабську асоціацію та виступає за мир. Вона також сказала, що відвідує російську царську родину та показати, що у світі є інші люди, які поділяють погляди на світ росії.

Болгарський шпигун

Болгарський політик Микола Малінов, проти якого в Болгарії висунуто звинувачення у шпигунстві на користь рф, став головою "Міжнародного руху русофілів", передає "Радіо Свобода".

Малінов наразі є кандидатом у депутати парламенту Болгарії від коаліції "Нейтральна Болгарія" та головою болгарського руху русофілів. Малінов та його рух внесені до списку санкцій США.

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Малінов хоче створити Інститут боротьби з русофобією, заснувати звання "Русофоб року" та відродити конкурс "Інтербачення", який "став би антитезою "гендерному Євробаченню".

Німецький фанат росії

Палкий фанат росії та колишній член федерального парламенту Німеччини Вальдемар Гердт у минулому охоче давав коментарі пропагандистському каналу RT DE, це неодноразово помічали німецькі ЗМІ, як-от Spiegel. Медійна організація збирала разом короноскептиків, правих популістів (яким є Гердт) і лівих шанувальників кремля для дестабілізації демократії в Німеччині.

Також Гердт у 2020-му році організовував у Берліні зустріч із кумом путіна віктором медведчуком та ще тоді вимагав скасування санкцій.

Зараз Гердт будує кар’єру у росії, його обрали заступником Малінова. На зборах русофілів Гердт лякав цифрою 68 мільйонів переселенців та висловив ностальгію за часом, коли бізнес з росією був звичним.

"росія ніколи не порушувала міжнародних контрактів, платила за рахунками вчасно, вибудовуючи цей мультиглобальний світ, у якому глобалізація мала стати якорем безпеки та процвітання всіх народів", — бідкався Гердт.

Були присутні й інші зірки: "філософ" Олександр Дугін після втрати доньки говорив про кохання та метафізичну війну, приїхала і пресаташе російського МЗС марія захарова.

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