Ocean Plaza конфісковує держава. Пояснюємо, як ТРЦ в Києві досі належить другу путіна
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Великий актив досі належить російським бізнесменам
Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про санкції у вигляді конфіскації у власність держави ТРЦ Ocean Plaza у російських власників. Російський олігарх, близький друг путіна Аркадій Ротенберг досі має відношення до 67% акцій торгового центра.
"Телеграф" пояснює ситуацію зі скандальним ТЦ у центрі Києва:
Хто такий Аркадій Ротенберг
Російський олігарх Аркадій Ротенберг – один із найближчих друзів президента росії володимира путіна. А також один з найбагатших — у 2020 році російський Forbes назвав Ротенбергів найбагатшою родиною рф зі статком 5,45 млрд дол.
Родина Ротенбергів будувала "Північний потік-2", незаконний міст до анексованого Криму через Керченську протоку. Також саме він назвав себе власником розкішного "палацу путіна" в Геленджику.
З 2014 року Ротенберг перебуває під санкціями США та Євросоюзу. Лише у жовтні 2022 року до цих санкцій приєдналася і Україна — президент наклав персональні санкції на Ротенберга на десять років.
Тіньовий власник, у справі 19 сторін
Торгово-розважальний центр досі не приносить дохід в бюджет України, а активи частково належать російським бізнесменам:
- Аркадію та Ігорю Ротенбергам;
- Олександрові Скоробогатьку;
- Олександру Пономаренко.
За даними Міністерства юстиції, дві третини ТРЦ продовжує контролювати Ротенберг через номінальних власників зі Швейцарії.
У дохід держави стягнуть 100% частки статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті" і 66,5% частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний Союз "Либідь". "Либідь" є безпосереднім власником Ocean Plaza і належить ТОВ "Авангард-Віларті".
Інститут законодавчих ідей повідомив, що загальна кількість сторін у справі – 19. Третьою особою, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, є український бізнесмен Василь Хмельницький (холдинг UPD), який у 2020 році викупив частку Ротенберга. Іншу частину викупили громадяни Швейцарії Сюзанна та Андреа Рішааль Валлабх, які теж проходять у справі як треті сторони.
З вересня і по теперішній час комплекс частково перебуває під арештом — а саме лише ті 66% корпоративних прав, що мають відношення до Ротенберга. "Схеми" пояснюють, що арешт забороняє розпоряджатися майном: приміром, продати, вивести чи перереєструвати активи.
Наступний крок — конфіскація. А поки АРМА мала б визначити тимчасового управителя бізнесу, який би платив податки і приносив дохід державі, але досі цього не зробила. Доки АРМА вагається, майном керує холдинг UDP Василя Хмельницького.
Прибутки з України йшли на патронний завод
Власність друга путіна та зупинка у сплаті податків Україні — це ще не найдивніше у цій історії. Що справді викликає обурення — фінансування російського ВПК з прибутків ТЦ.
Проєкт Trap Aggressor розповідав, що прибутки Ocean Plaza через ланцюжок компаній прямували на рахунки родини Ротенбергів. За ці гроші сімʼя Ротенбергів придбала в рф 2 патронні заводи: 48% акцій "Тульського патронного заводу", а у 2019 році – 50% "Ульянівського патронного заводу". Обидва заводи отримували контракти від рф на виробництво озброєння.
Крім того, за даними слідчих, роками виводили мільйони доларів через кіпрські офшори. Йдеться про ухилення від сплати податків і внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації отриманих у злочинний спосіб коштів.
Раніше "Телеграф" розповідав, як російські олігархи рятують свій бізнес в Україні.