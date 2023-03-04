Ocean Plaza конфісковує держава. Пояснюємо, як ТРЦ в Києві досі належить другу путіна

Великий актив досі належить російським бізнесменам

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про санкції у вигляді конфіскації у власність держави ТРЦ Ocean Plaza у російських власників. Російський олігарх, близький друг путіна Аркадій Ротенберг досі має відношення до 67% акцій торгового центра.

"Телеграф" пояснює ситуацію зі скандальним ТЦ у центрі Києва:

Хто такий Аркадій Ротенберг

Російський олігарх Аркадій Ротенберг – один із найближчих друзів президента росії володимира путіна. А також один з найбагатших — у 2020 році російський Forbes назвав Ротенбергів найбагатшою родиною рф зі статком 5,45 млрд дол.

Родина Ротенбергів будувала "Північний потік-2", незаконний міст до анексованого Криму через Керченську протоку. Також саме він назвав себе власником розкішного "палацу путіна" в Геленджику.

З 2014 року Ротенберг перебуває під санкціями США та Євросоюзу. Лише у жовтні 2022 року до цих санкцій приєдналася і Україна — президент наклав персональні санкції на Ротенберга на десять років.

Тіньовий власник, у справі 19 сторін

Торгово-розважальний центр досі не приносить дохід в бюджет України, а активи частково належать російським бізнесменам:

Аркадію та Ігорю Ротенбергам;

Олександрові Скоробогатьку;

Олександру Пономаренко.

За даними Міністерства юстиції, дві третини ТРЦ продовжує контролювати Ротенберг через номінальних власників зі Швейцарії.

У дохід держави стягнуть 100% частки статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті" і 66,5% частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний Союз "Либідь". "Либідь" є безпосереднім власником Ocean Plaza і належить ТОВ "Авангард-Віларті".

Інститут законодавчих ідей повідомив, що загальна кількість сторін у справі – 19. Третьою особою, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, є український бізнесмен Василь Хмельницький (холдинг UPD), який у 2020 році викупив частку Ротенберга. Іншу частину викупили громадяни Швейцарії Сюзанна та Андреа Рішааль Валлабх, які теж проходять у справі як треті сторони.

З вересня і по теперішній час комплекс частково перебуває під арештом — а саме лише ті 66% корпоративних прав, що мають відношення до Ротенберга. "Схеми" пояснюють, що арешт забороняє розпоряджатися майном: приміром, продати, вивести чи перереєструвати активи.

Наступний крок — конфіскація. А поки АРМА мала б визначити тимчасового управителя бізнесу, який би платив податки і приносив дохід державі, але досі цього не зробила. Доки АРМА вагається, майном керує холдинг UDP Василя Хмельницького.

Прибутки з України йшли на патронний завод

Власність друга путіна та зупинка у сплаті податків Україні — це ще не найдивніше у цій історії. Що справді викликає обурення — фінансування російського ВПК з прибутків ТЦ.

Проєкт Trap Aggressor розповідав, що прибутки Ocean Plaza через ланцюжок компаній прямували на рахунки родини Ротенбергів. За ці гроші сімʼя Ротенбергів придбала в рф 2 патронні заводи: 48% акцій "Тульського патронного заводу", а у 2019 році – 50% "Ульянівського патронного заводу". Обидва заводи отримували контракти від рф на виробництво озброєння.

Ульянівський патронний завод

Крім того, за даними слідчих, роками виводили мільйони доларів через кіпрські офшори. Йдеться про ухилення від сплати податків і внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації отриманих у злочинний спосіб коштів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як російські олігархи рятують свій бізнес в Україні.