Україна забрала банк у російського олігарха: анонсовано нові конфіскації

Російські олігархи платять за війну своїми активами

Російські олігархи вже почали розплачуватись за розв’язану путіним війну в Україні, але далі буде ще більше.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія розповів, що 27 лютого ВАКС конфіскував на користь держави контрольний пакет акцій PIN банку, який належить російському бізнесменові Євгену Гінеру.

"Сьогодні ВАКС стягнув на користь держави 88,89% акцій PIN банку Євгена Гінера. Все в рамках закону "Про санкції" та загальноприйнятих уявлень людства про справедливість", — пише Арахамія.

Окрім цього, глава фракції анонсував конфіскацію активів ТРЦ Ocean Plaza, що належить російському бізнесменові та близькому другу російського диктатора володимиру путіна — Аркадію Ротенбергу.

"Росіяни несуть і нестимуть відповідальність за злочини проти України. Ми змусимо їх заплатити за все!", — Наголосив Арахамія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські олігархи за рік втратили десятки мільярдів доларів.

Також ми повідомляли про те, що СБУ взялася за енергетичну компанію, яка завідує п’ятьма обленерго — акціонери росіяни.