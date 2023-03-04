Ocean Plaza конфискует государство. Объясняем, как ТРЦ в Киеве до сих пор принадлежит другу путина

Большой актив до сих пор принадлежит российским бизнесменам

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о санкциях в виде конфискации в собственность государства ТРЦ Ocean Plaza у российских собственников. Российский олигарх, близкий друг путина Аркадий Ротенберг, до сих пор имеет отношение к 67% акций торгового центра.

"Телеграф" объясняет ситуацию со скандальным ТЦ в центре Киева:

Кто такой Аркадий Ротенберг

Российский олигарх Аркадий Ротенберг – один из ближайших друзей президента россии владимира путина. А также один из самых богатых – в 2020 году российский Forbes назвал Ротенбергов самой богатой семьей россии с состоянием 5,45 млрд дол.

Семья Ротенбергов строила "Северный поток-2", незаконный мост в аннексированный Крым через Керченский пролив. Также именно он назвал себя владельцем роскошного "дворца путина" в Геленджике.

С 2014 года Ротенберг находится под санкциями США и Евросоюза. Только в октябре 2022 года к этим санкциям присоединилась и Украина – президент наложил персональные санкции на Ротенберга на десять лет.

Теневой владелец, по делу 19 сторон

Торгово-развлекательный центр до сих пор не приносит доход в бюджет Украины, а активы частично принадлежат российским бизнесменам:

Аркадию и Игорю Ротенбергам;

Александру Скоробогатько;

Александру Пономаренко.

По данным Министерства юстиции, две трети ТРЦ продолжает контролировать Ротенберг из-за номинальных владельцев из Швейцарии.

В доход государства взыщут 100% доли уставного капитала ООО "Авангард-Виларти" и 66,5% доли уставного капитала ООО "Инвестиционный Союз "Лыбидь". "Лыбидь" является непосредственным собственником Ocean Plaza и принадлежит ООО "Авангард-Виларти".

Институт законодательных идей сообщил, что общее количество сторон по делу – 19. Третьим лицом, не заявляющим самостоятельные требования на предмет спора, является украинский бизнесмен Василий Хмельницкий (холдинг UPD), который в 2020 году выкупил долю Ротенберга. Другую часть выкупили граждане Швейцарии Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабх, тоже проходящие по делу как третьи стороны.

С сентября и по настоящее время комплекс частично находится под арестом — а именно те 66% корпоративных прав, имеющих отношение к Ротенбергу. "Схемы" разъясняют, что арест запрещает распоряжаться имуществом: к примеру, реализовать, вывести либо перерегистрировать активы.

Следующий шаг – конфискация. А пока АРМА должна определить временного управляющего бизнеса, который бы платил налоги и приносил доход государству, но до сих пор этого не сделала. Пока АРМА сомневается, имуществом руководит холдинг UDP Василия Хмельницкого.

Прибыли из Украины шли на патронный завод

Собственность второго путина и остановка в уплате налогов Украине — это еще не самое удивительное в этой истории. Что действительно вызывает возмущение — финансирование российского ВПК на прибыль ТЦ.

Проект Trap Aggressor рассказывал, что доходы Ocean Plaza через цепочку компаний направлялись на счета семьи Ротенбергов. За эти деньги семья Ротенбергов приобрела в России 2 патронных завода: 48% акций "Тульского патронного завода", а в 2019 году — 50% "Ульяновского патронного завода". Оба завода получали контракты от россии на производство вооружения.

Ульяновский патронный завод

Кроме того, по данным следователей, годами выводили миллионы долларов из-за кипрских оффшоров. Речь идет об уклонении от уплаты налогов и внесении недостоверных данных в финансовую отчетность для легализации полученных преступным способом средств.

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