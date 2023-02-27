Украина забрала банк у российского олигарха: анонсированы следующие конфискации

Российские олигархи платят за войну своими активами

Российские олигархи уже начали расплачиваться за развязанную путиным войну в Украину, но дальше будет еще больше.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия расскзаал, что 27 февраля ВАКС конфисковал в пользу государства контрольный пакет акций PIN банка, который принадлежит российскому бизнесмену Евгению Гинеру.

"Сегодня ВАКС взыскал в пользу государства 88,89% акций PIN банка Евгения Гинера. Все в рамках закона "О санкциях" и общепринятых представлений человечества о справедливости", — пишет Арахамия.

Кроме этого, глава фракции анонсировал конфискацию активов ТРЦ Ocean Plaza, принадлежащему российскому бизнесмену и близкому другу российского диктатора владимиру путина — Аркадию Ротенбергу.

"Россияне несут и будут нести ответственность за преступления против Украины. Мы заставим их заплатить за все!", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские олигархи за год потеряли десятки миллиардов долларов.

Также мы сообщали о том, что СБУ взялась за энергетическую компанию, заведующую пятью облэнерго — акционеры россияне.