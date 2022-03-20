Про зв’язки з американськими спецслужбами Сігал говорив ще 1986-го року

Один із головних поплічників путінського режиму, американський актор Стівен Сігал свого часу працював на ЦРУ. Про це він особисто розповідав в одному з давніх інтерв’ю, повний запис якого з’явився у загальному доступі тільки зараз.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання Radar Online.

Зазначимо, що за публікацією запису стоїть Пол Баррезі, який колись був колегою Сігала на акторській ниві, а зараз займається приватним детективним бізнесом.

Про зв’язки з Центральним розвідувальним управлінням США (ЦРУ) Сігал розповідав журналістам Gallery Magazine, з яким обговорював загибель знаменитої кінодіви Мерилін Монро.

Як заявляв друг путіна, він добре знайомий з темою смерті актриси, проте не може розголошувати будь-які деталі, і взагалі буде здивований, якщо хоча б половина правди колись спливе.

"Я не люблю говорити про те, чим займався на цій ниві, і не говоритиму, — наздоганяв туману Стівен Сігал. — Можна сказати, що я працював на людей з ЦРУ і працював на ЦРУ".

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Цікаво, що пов’язаного з американськими спецслужбами актора путін підпустив до себе дуже близько. У 2016-му році Сігал отримував російське громадянство (при цьому зберігши американське), а в 2018-му взагалі був призначений спецпредставником МЗС Росії. Він мав опікуватися питаннями російсько-американських гуманітарних зв’язків.

У мережі вже припускають, що, ймовірно, Стівен Сігал просто мав багаторічний план з підриву або повалення російської влади як "засланий козачок" від ЦРУ. Зазначимо, що свою позицію щодо російсько-української війни актор не висловлював публічно.

Слід додати, що зараз багато колишніх друзів володимира путіна незадоволені його політикою. Так, наприклад, один із найбагатших росіян Олег Дерипаска назвав мудаччям нинішню владу, коли та вирішила заблокувати доступ росіянам до соцмережі Facebook.