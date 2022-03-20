Укр

Американский друг путина связан с ЦРУ? Всплыли скандальные сведения

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Сигал может оказаться "засланным казачком" Штатов? Новость обновлена 20 марта 2022, 12:50
Сигал может оказаться "засланным казачком" Штатов?

О связях с американскими спецслужбами Сигал говорил еще в 1986-м году

Один из главных приспешников путинского режима, американский актер Стивен Сигал в свое время работал на ЦРУ. Об этом он лично рассказывал в одном из давних интервью, полная запись которого появилась в общем доступе только сейчас.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на издание Radar Online.

Отметим, что за публикацией записи стоит Пол Баррези, который когда-то был коллегой Сигала на актерском поприще, а сейчас занимается частным сыском.

О своих связях с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) Сигал рассказывал журналистам Gallery Magazine, с которым обсуждал гибель знаменитой кинодивы Мерилин Монро.

Как заявлял друг путина, он хорошо знаком с темой смерти актрисы, однако не может разглашать любые детали, и вообще будет удивлен, если хотя бы половина правды когда-либо всплывет.

"Я не люблю говорить о том, чем занимался на этом поприще, и не буду говорить, — нагонял туману Стивен Сигал. — Можно сказать, что я работал на людей из ЦРУ и работал на ЦРУ".

Интересно, что вероятно связанного с американскими спецслужбами актера путин подпустил к себе очень близко. В 2016-м году Сигал получал российское гражданство (при этом сохранив американское), а в 2018-м и вовсе был назначен спецпредставителем МИД рф. Он должен был опекаться вопросами российско-американских гуманитарных связей.

В сети уже предполагают, что, вероятно, Стивен Сигал просто имел многолетний план по подрыву или свержению российской власти — как "засланный казачек" от ЦРУ. Отметим, что свою позицию касаемо российско-украинской войны актер не высказывал публично.

Следует добавить, что сейчас многие бывшие друзья владимира путина недовольны его политикой. Так, к примеру, один из богатейших россиян Олег Дерипаска назвал мудачьем нынешнюю власть, когда та решила заблокировать доступ россиян к соцсети Facebook.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Владимир Путин #ЦРУ #Стивен Сигал
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