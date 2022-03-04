"Еще мешок на голову наденьте": друг путина осудил блокировку Facebook на россии

Российский миллиардер отметил, что люди на россии и так не знают, где правда.

На девятый день войны в Украине российские власти пошли на беспрецедентный шаг — заблокировали социальную сеть Facebook. Однако этот замысел осудил даже олигарх из близкого окружения путина Олег Дерипаска.

Свое недовольство российский миллиардер выразил в Telegram-канале.

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Он не согласился с таким шагом власти.

"Простые люди и так не знают, где правда, а где ложь. Так что давайте им еще и мешок на голову наденем. Мудачье", — написал он.

Стоит отметить, что Facebook на россии заблокировали якобы из-за "дискриминации российских СМИ". Следом за ним государство-агрессор заблокировало и Twitter.

На этот счет очень удачно высказался Telegram-канал "Несемся!", отметив, что террористическая организация россия окончательно превратилась в КНДР и теперь жителям россии можно узнавать правду только из государственной коробки, где российские нацисты промывают мозги 24/7.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи с развязанной российскими властями войной против Украины пострадает каждый без исключения житель РФ. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах даже те, кто предпочитает оставаться "вне политики", заметили нехорошее — закрываются магазины, цены в торговых сетях меняются практически каждый день, а самих товаров становится все меньше.