В россии заявили, что споров с этими странами у них нет

В кремле снова взялись комментировать стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Хотя россии, как там заявляют, сожалеют о таком решении двух этих стран, но все же якобы не считают их присоединение к Альянсу какой-либо угрозой для рф.

Об этом сегодня, 16 марта, в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в Альянсе Финляндии и Швеции. Неоднократно говорили, что россия не представляет угрозу для этих стран, так как у нас нет никаких споров с ними. Поэтому мы можем только сожалеть в этой связи", — сказал песков.

Тут же пресс-секретарь путина подчеркнул, что Швеция и Финляндия никогда не были настроены против россии. А рф в свою очередь не угрожает этим странам, поскольку они никогда не претендовали на то, чтобы быть "анти-россией".

"Эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать "анти-россией". Они не представляли для нас угрозы — соответственно, никакой угрозы не исходило для них", — добавил он.

Отметим, что Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В конце января текущего года турция выразила свою позицию относительно присутствия Швеции в Альянсе и заявила, что не поддерживает заявку страны на вступление. В то же время в Финляднии Анкара отнеслась более лояльно.

Хотя россия всеми силами пыталась убедить всех вокруг, что не позволит подойти НАТО к ее границам, решение Швеции и Финляндии стали очередным провалом кровавого российского диктатора путина. В связи с этим в Офисе президента Украины не сдержались и потроллили российского президента на этот счет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО. Тогда большая часть депутатов поддержала эту инициативу.