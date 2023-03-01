Еще одно поражение путина: парламент Финляндии проголосовал по вступлению в НАТО

От голосования удержался лишь один депутат

Парламент Финляндии поддержал законопроект о членстве своей страны в НАТО. Большая часть депутатов проголосовала "за" данную инициативу

После открытия заседания 28 февраля проект был вынесен на голосование, которое состоялось сегодня, 1 марта. Об этом сообщает HS.

Отмечается, что "за" было 184 голоса. Лишь один депутат предпочел воздержаться от голосования. Еще семь отсутствовали во время голосования в парламенте.

За вступление в НАТО впервые проголосовали в парламенте Финляндии в мае прошлого года, когда восемь депутатов выступили против членства, а поддержали 188. На тот момент трое депутатов отсутствовали.

Фото - HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIPU ТА SAARA MANSIKKAMÄKI / HS

Как известно, одной из главных претензий путина к Западу и Украине был якобы страх расширения блока НАТО на восток. Однако вторжение рф в Украину подтолкнуло Швецию и НАТО к решению присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

Военный блогер Сергей Мисюра прокомментировал голосование, отметив, что происходит все так, как "хотел" путин.

"184 из 200. Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО! Все как хотел х**ло, чтобы границы НАТО не расширились до болот", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В конце января глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент не поддерживает заявку Швеции, в то же время Анкара более позитивно относится ко вступлению Финляндии в НАТО.