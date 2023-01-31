Турция не поддерживает заявку Швеции на вступление в НАТО: озвучена причина

В Турции осознают приоритеты безопасности Швеции и ожидают от страны такого же подхода

Парламент Турции на данный момент не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Страна будет готова провести переговоры на эту тему после того, как Стокгольм выполнит взятые на себя обязательства.

Об этом сегодня, 31 января, заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште.

Он отметил, что в основе идеи создания НАТО изначально был вопрос обеспечения безопасности всех стран-членов военно-политического блока. Поэтому страны, желающие стать частью Альянса должны учитывать позицию Анкары в сфере безопасности.

"В Швеции активно орудуют члены таких террористических структур, как Рабочая партия Курдистана и кровавой организации Фетуллаха Гюлена. Пособники террористов занимаются пропагандой и сбором средств, то есть, фактически финансированием терроризма. Мы осознаем приоритеты безопасности Швеции и Финляндии, и ожидаем такого же подхода от двух скандинавских стран", — объяснил Мевлют Чавушоглу.

По словам главы МИД, Анкара будет готова обсудить вопрос вступления Швеции в НАТО, после выполнения ею всех договоренностей.

"Если же позицию пересмотрят и выступят за рассмотрение вопросов по отдельности, то могу сказать, что Анкара относится более позитивно к вступлению Хельсинки в блок НАТО. В Финляндии действуют схожие со Швецией законы, однако, в отличие от Стокгольма, в Хельсинки не санкционируют акции с сожжением Корана. Неприязнь к христианству и исламу одинаково преступна. Это – преступление против человечности!", — сказал министр.

Отметим, что Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Заявки стран после этого должны согласовать все 30 союзников Североатлантического альянса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2022 года Швеция уже начала выполнять требования Эрдогана после достижения договоренностей о вступлении страны в НАТО. Так, в Турцию был экстрадирован первый член Рабочей партии Курдистана.