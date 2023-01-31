Туреччина не підтримує заявку Швеції на вступ до НАТО: озвучено причину

У Туреччині усвідомлюють пріоритети безпеки Швеції та очікують від країни такого ж підходу

Парламент Туреччини зараз не може підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО. Країна буде готова провести переговори з цієї теми після того, як Стокгольм виконає взяті на себе зобов’язання.

Про це сьогодні, 31 січня, заявив глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на спільній пресконференції з угорським колегою Петером Сійярто у Будапешті.

Він зазначив, що в основі ідеї створення НАТО спочатку було питання безпеки всіх країн-членів військово-політичного блоку. Тому країни, які бажають стати частиною Альянсу, повинні враховувати позицію Анкари у сфері безпеки.

"У Швеції активно орудують члени таких терористичних структур, як Робітнича партія Курдистану та кривавої організації Фетуллаха Ґюлена. Посібники терористів займаються пропагандою та збиранням коштів, тобто фактично фінансуванням тероризму. Ми усвідомлюємо пріоритети безпеки Швеції та Фінляндії, і очікуємо такого ж підходу від двох" — пояснив Мевлют Чавушоглу.

За словами глави МЗС, Анкара буде готова обговорити питання вступу Швеції до НАТО після виконання нею всіх домовленостей.

"Якщо ж позицію переглянуть, і виступатимуть за розгляд питань окремо, то можу сказати, що Анкара ставиться позитивніше до вступу Гельсінкі до блоку НАТО. У Фінляндії діють схожі зі Швецією закони, проте, на відміну від Стокгольма, в Гельсінкі не санкціонують акції зі спаленням Корану. Неприязнь до християнства та ісламу однаково злочинна. Це – злочин проти людяності!", — сказав міністр.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року. Заявки країн після цього мають узгодити усі 30 союзників Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2022 року Швеція вже почала виконувати вимоги Ердогана після досягнення домовленостей щодо вступу країни до НАТО. Так, до Туреччини було екстрадовано першого члена Робітничої партії Курдистану.