Ще одна поразка путіна: парламент Фінляндії проголосував щодо вступу до НАТО

Парламент Фінляндії підтримав законопроект щодо членства своєї країни в НАТО. "За" проголосувала більша кількість депутатів.

Після відкриття засідання 28 лютого проект було винесено на голосування. Про це повідомляє HS.

Зазначається, що "за" було 184 голоси. Лише один депутат утримався від голосування. Ще сім були відсутні під час голосування у парламенті.

Фото - HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIPU ТА SAARA MANSIKKAMÄKI / HS

Військовий блогер Сергій Місюра прокоментував голосування, зазначивши, що відбувається все так, як "хотів" путін.

"184 з 200. Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО! Все як хотів х**ло, щоб кордони НАТО не розширились до боліт", — йдеться у повідомлені.

Як відомо, однією з головних претензій путіна до Заходу та України був нібито страх розширення блоку НАТО на схід. Однак вторгнення росії в Україну підштовхнуло Швецію і НАТО до рішення приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

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