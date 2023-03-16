У путіна оригінально пояснили, чому Фінляндія та Швеція в НАТО – не загроза для росії

У росії заявили, що суперечок із цими країнами у них немає

У кремлі знову взялися коментувати прагнення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Хоча у росії, як там заявляють, жалкують про таке рішення двох цих країн, проте нібито не вважають їхнє приєднання до Альянсу якоюсь загрозою для рф.

Про це сьогодні, 16 березня, під час брифінгу заявив прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, передає російське пропагандистське агентство ТАРС.

"Ми неодноразово висловлювали жаль у зв’язку з такою орієнтацією на членство в Альянсі Фінляндії та Швеції. Неодноразово говорили, що росія не становить загрози для цих країн, оскільки ми не маємо жодних суперечок з ними. Тому ми можемо тільки шкодувати у цьому зв’язку" , — Сказав пєсков.

Тут же прессекретар путіна підкреслив, що Швеція та Фінляндія ніколи не були налаштовані проти росії. А рф своєю чергою не загрожує цим країнам, оскільки вони ніколи не претендували на те, щоб бути "анти-росією".

"Ці країни ніколи не претендували на те, щоб стати "анти-росією". Вони не становили для нас загрози — відповідно, жодної загрози не надходило для них", — додав він.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року. Наприкінці січня поточного року Туреччина висловила свою позицію щодо присутності Швеції в Альянсі та заявила, що не підтримує заявку країни на вступ. Водночас до Фінляндії Анкара поставилася більш лояльно.

Хоча росія всіма силами намагалася переконати всіх довкола, що не дозволить підійти НАТО до її кордонів, рішення Швеції та Фінляндії стали черговим провалом кривавого російського диктатора путіна. У зв’язку з цим в Офісі президента України не стрималися і потролили російського президента із цього приводу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО. Тоді більшість депутатів підтримала цю ініціативу.