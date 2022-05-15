Швеция вслед за Финляндией приняла историческое решение

Война в Украине стала геополитическим провалом путина

В воскресенье, 15 мая на 81-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Об этом сообщила правящая социал-демократическая партия, передает aftonbladet.

Сообщается, что страна откажется от размещения военных баз и ядерного оружия на своей территории.

"Швеция в случае одобрения заявки на вступление в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории", — заявили в социал-демократической партии.

Напомним, Финляндия официально приняла решение о вступлении в Североатлантический Альянс. Добавим, что президент Финляндии Саули Ниинисте лично проинформировал кровавого диктатора владимира путина об этом. При этом россия, которая находится по соседству, открыто угрожает "военными шагами" и финнам, и шведам.

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Ранее сообщалось, что Финляндия не только собирается вступать в НАТО, но и планирует возвести заградительные сооружения на ключевых участках границы с российской федерацией. По информации СМИ, НАТО может предоставить россии статус "непосредственной угрозы".