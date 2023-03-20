Крым атакуют "жужжащие НЛО": у местных паника, слышны взрывы (видео)

Громкие звуки похожие на взрывы раздались на захваченном полуострове вечером в понедельник

Вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму были замечены беспилотники, а утром на полуострове уже гремели взрывы. Местные жители в соцсетях активно делятся кадрами из Джанкоя, на которых слышны характерные звуки летящего БПЛА, автоматная очередь и взрывы.

Официальной информации на этот час о происходящем в Джанкое нет. Местные паблики сообщают, что на территории 7-й школы в Джанкое упали обломки сбитого беспилотника. Жертв и разрушений, сообщается, нет. Примечательно, что звуки БПЛА очень напоминают звуки российских "Шахедов", которые оккупанты запускают по украинским городам.

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Также появилась информация о том, что обломки БПАЛ могли упасть на магазин. На фото видно, что повреждена крыша здания. Кроме того сообщается, что звуки взрывов доносятся уже и в Армянске. Россияне пишут, что им "страшно".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Крыму прозвучали взрывы в день годовщины "оккупации полуострова" россиянами. Накануне власти рф заявляли жителям полуострова, что они под надежной защитой.