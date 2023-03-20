"Калібрів" не буде: у Криму знищили потяг із крилатими ракетами

Наліт БПЛА на Крим вийшов успішним

Внаслідок нічної активності невідомих безпілотників над Джанкоєм в окупованому Криму окупантам доведеться почекати з ракетними ударами по Україні.

Як інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, там було знищено залізничний потяг із крилатими ракетами "Калібр".

"Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації", — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що ракети "Калібр" призначені для запуску з моря і можуть вражати цілі на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів для наземних цілей та 375 км для морських.

Як повідомлялося раніше, увечері 20 березня жителі Джанкоя почули звуки, що нагадують роботу іранських "Шахедів". При цьому на відео, які з’явилися в мережі, чути, що окупанти намагалися їх збити за допомогою стрілецької зброї.

Варто зазначити, що напередодні, 19 березня, у Криму стався ще один вибух. Повідомлялося, що в Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід, проте цього разу все обійшлося пошкодженням причепа, що стояв поруч.