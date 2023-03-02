"Пряник впав?": із росіян сміються через загадковий вибух у Тульській області (фото і відео)

Селище, де стався інцидент, знаходиться за 32 кілометри від Тули

На території російської федерації тривають польоти невпізнаних літальних об'єктів, що нерідко закінчуються вибухами. Так, уранці 2 березня чергову "бавовну" зафіксували і в Тульській області. Жителі селища Березовський повідомили, що інтенсивність вибуху була настільки великою, що трусилися місцеві будинки.

Деталі повідомляє Telegram-канал BAZA. Відомо, що інцидент стався в одній із лісопосадок неподалік вулиці Молодіжної вже згаданого селища. Звичайно ж, від такої несподіванки жителі невеличкого населеного пункту серйозно запанікували.

Наразі на місці події працюють рятувальники, поліцейські та навіть сапери.

Селище Березовський на карті

У мережі з'явилися перші знімки, на яких видно невелику вирву, що лишилася після вибуху, а також окремі уламки невідомого предмету. Судячи з усього, складався він не лише із металу, а й дерева — на фото чітко видно характерні для деревини залишки.

Вирва, яка утворилася після вибуху

Дерев'яні уламки на місці інциденту

Інші деталі

Повідомляється, що яма, яку спричинила детонація, сягає в глибину до пів метра. Територія поруч всипана попелом, також вибух не пережило кілька пташок. Місцевих жителів поки не пускають на місце інциденту.

Офіційних даних про природу вибуху немає, що не заважає українцям жартувати про чергову "бавовну" в росії. Одним із найпопулярніших жартів лишається тема пряників, адже саме цей смаколик традиційно пов'язують із Тулою та областю.

Неспокійно було в ніч на 2 березня і під Санкт-Петербургом. У Ленінській області було помічено чергове "НЛО", походження якого росіяни спробували пояснити химерним чином. Не дивно, що частина місцевих жителів уже почала сміятися над легендарною російською системою ППО.

Також "Телеграф" писав про те, що на окупованих рф Курилах прокинувся один із крупних вулканів. Цілком імовірно, що це є частиною сейсмічної активності, котра може бути передвісником серйозних землетрусів на Далекому Сході.