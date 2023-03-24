В оккупированном Севастополе мощные взрывы: что известно

Взрывы слышали сразу в нескольких местах

В оккупированном россией украинском Крыму снова неспокойно. Местные жители сообщают о мощных взрывах.

Как пишут СМИ, ссылаясь на сообщения местных жителей, мощные громыхания были слышны в Севастополе. В частности, громкий взрыв раздался в районе бухты Омега.

Местные утверждают, что от хлопков у них в домах затряслись окна.

Кроме того, поступают сообщения, что взрывы раздались не только в Севастополе, но еще и в Николаевке, что на западе полуострова.

Оккупанты пока ничего не говорят по этому поводу. Однако, стоит отметить, как мы уже сообщали в нашем постоянно обновляющемся материале, незадолго до этого в Севастополе были слышны звуки стрельбы и работы ПВО. При этом подконтрольный россии глава Севастополя михаил развожаев заявил о якобы проведении учений российской ПВО в районе Северного мола.

Напомним, что Крым в последнее время часто страдает от таких вот "учений". 22 марта, например, после звуков автоматной очереди, там громыхало в одной из бухт. А до этого неизвестные жужжащие БПЛА навели панику на местных жителей. Позже еще и оказалось, что они уничтожили российские крылатые ракеты.

Ранее мы писали, что утро в Крыму началось с "хлопков".