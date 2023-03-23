Назло оккупантам: над Крымом снова развевается флаг Украины (видео)

В Крыму ждут Украину

Пока россияне в страхе грядущего контрнаступления ВСУ готовятся оборонять оккупированный Крым, сами крымчане в очередной раз показали, что ждут прихода украинской армии. Это они демонстрируют оккупантам и Украине с помощью наших государственных символов.

Один из таких знаков был запечатлен местными жителями, рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, ссылаясь на главу правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева.

Для того, чтобы показать свою волю украинцы установили наш флаг на одном из самых высоких мест в округе. Так, в селе Грушевка, которое находится на юго-востоке оккупированного полуострова, на самом верху вышки теперь развивается флаг Украины.

Стоит отметить, что несмотря на длительную оккупацию, украинский флаг и другие символы нашего государства нередко появляются на территории полуострова. Один из громких случаев, связанных с этим, произошел не так давно — на годовщину войны с россией. Тогда флаг Украины подняли над памятной аркой — Графская пристань, что в Севастополе. При этом, силы сопротивления с каждым днем только набирают силы в Крыму.

Ранее мы писали о том, когда ВСУ начнут освобождение Крыма

Также мы сообщали, что генерал США показал детальный план, как ВСУ следует освобождать Крым.