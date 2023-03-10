В Крыму "по плану" строят линию обороны, украинцы смеются: "Курортный сезон будет увлекательным"

аксенов заявил, что рытье окопов на крымских пляжах согласовано с диктатором Путиным.

Во временно оккупированном Крыму по меньшей мере с декабря продолжается строительство так называемой оборонительной линии. оккупанты прерыли десятки пляжей, устанавливая "фортификационные сооружения" — в ожидании возможного наступления ВСУ с Черного моря. При этом гауляйтер Крыма сергей аксенов убеждает, что вся работа продолжается "по плану", а ее строительство происходит "нестандартно".

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на прямую линию с аксеновым. Оккупант убеждает, что много информации разглашать не может, но при возведении подобных оборонных заграждений работает немало людей.

"Все по плану движется. И в самом деле мы так действуем нестандартно, с учетом всего опыта боевых действий, — подчеркнул крымский гауляйтер. — Не просто идем по планам, которые там были сто лет назад".

Также он добавил, что действует по принципу "хочешь мира — готовься к войне", когда лучше быть готовым к любому развитию событий.

В сети утверждают, что так выглядит сейчас один из пляжей Крыма

Интересно, что еще в начале осени сам же аксенов убеждал жителей Крыма, а также российское руководство в том, что полуостров достаточно защищен и в дополнительных мерах по обороне не нуждается. Об этом напомнили пользователи сети.

Также не обошлось и без людей, откровенно смеющихся над попытками оккупантов защититься от вероятного наступления ВСУ.

Между прочим, это не единственная "подготовка" окупантов к встрече украинских военных в Крыму. Они начали организовывать "народные дружины", которые, по их мнению, будут помогать патрулировать территорию в случае боевых действий.

"Телеграф" ранее рассказывал, для чего действительно россияне могут создавать окопы и защитные сооружения на Крымском полуострове. Свое мнение на этот счет высказал директор "Института Черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский.