Собирайте чемоданы: радио в Крыму призвало к эвакуации после ночных взрывов (видео)

По радиостанциям передали рекомендации по эвакуации и действиям в случае воздушной тревоги

Во временно оккупированном Крыму по радио вновь вещают интересную информацию. Сегодняшнее утро в Севастополе началось с сообщений о подготовке к эвакуации с полуострова в случае "непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью россии". Стоит отметить, что подобные сообщения появились после взрывов в Крыму.

Видеозаписи с передаваемой по радио информацией о подготовке к эвакуации и инструкциями относительно необходимых действий при объявлении воздушной тревоги, были опубликованы сегодня, 22 марта, в социальных сетях.

"Имейте запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью российской федерации, будут организованы эвакуационные паромные переправы. Берегите себя и своих близких", — говорилось в сообщении.

В том же объявлении по радио было сообщено, как действовать в случае объявления воздушной тревоги и о необходимости подготовить "тревожный чемоданчик".

В то же время псевдогубернатор Севастополя михаил развожаев уже успел прокомментировать сообщения на радио, заявив, что радиостанции были взломаны, а передаваемая информация является ложью.

"Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь. В случае реальной опасности — сообщения будут идти по ВСЕМ каналам одновременно. И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте на российском телевидении прозвучала информация о воздушной тревоге и дальнейшие рекомендации проследовать в укрытия и воспользоваться противогазами.