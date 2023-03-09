Россиян приучают жить по-новому: в городах рф по радио и ТВ зазвучала воздушная тревога

По местным телеканалам сообщили об "ударе"

Пока оккупанты атакуют украинские города ракетами и беспилотниками, в самой россии продолжает накаляться обстановка. По телевидению крутят сообщения о воздушной тревоге и призывают людей немедленно проследовать в укрытия и использовать противогазы.

В российских пабликах стали появляться видео, на которых запечатлено сообщение, транслируемое по ТВ. Так, тревожные заявления сегодня запечатлели жители Свердловской области, а также Москвы. Однако на россию, в отличие от Украины, не летели ракеты, а эти сообщения появились в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

Как сообщает E1.ru, ссылаясь на заявление МЧС рф, информация, которую жители столицы и одной из областей увидели по телевидению, является ложной. Однако такая забава неизвестных "взломщиков" успела изрядно напугать россиян.

"На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС россии по региону сообщает, что данная информация является ложной, не соответствует действительности", — заявили в МЧС рф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белгородской области по телеканалам крутили обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он рассказывая о тяжелых боях с российскими захватчиками.