Росіян привчають жити по-новому: у містах рф по радіо та ТБ залунала повітряна тривога

По місцевих телеканалах повідомили про "удар"

Поки окупанти атакують українські міста ракетами та безпілотниками, у самій росії продовжує напружуватися обстановка. По телебаченню та радіо крутять повідомлення про повітряну тривогу і закликають людей негайно пройти в укриття та використовувати протигази.

У російських пабліках почали з’являтися відео, на яких відображено повідомлення, яке транслюється по ТБ. Так, тривожні заяви сьогодні зняли жителі Свердловської області, а також Москви. Проте на росію, на відміну від України, не летіли ракети, а ці повідомлення з’явилися внаслідок злому серверів радіостанцій та телеканалів.

Як повідомляє E1.ru, посилаючись на заяву МНС росії, інформація, яку мешканці столиці та однієї з областей побачили по телебаченню, є хибною. Однак така забава невідомих "зламників" встигла неабияк налякати росіян.

"На території Свердловської області в результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги. ГУ МНС росії по регіону повідомляє, що дана інформація є хибною, не відповідає дійсності", — заявили в МНС рф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Білгородській області телеканалами крутили звернення президента України Володимира Зеленського, в якому він розповідав про важкі бої з російськими загарбниками.