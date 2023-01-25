Зеленський з'явився у російському Білгороді: поки що лише на ТБ (відео)

Росіянам надали можливість послухати корисну інформацію

25 січня в росії по багатьох телеканалах крутили звернення президента України Володимира Зеленського. Схоже, хакери в черговий раз постаралися, щоб донести до росіян важливу інформацію з екранів телевізорів замість тієї, якою їх "годує" влада рф.

У мережі з’явилося коротке відео, зняте жителькою Білгородської області. У роликах вона показувала, що перемикаючи канали один за одним, усюди йде те саме звернення Володимира Зеленського. У ньому він розповідає про важкі бої, в яких українські воїни борються із російськими загарбниками.

Ще одне подібне відео було опубліковано у Telegram-каналі "ХС Харків". Житель Білгородської області також показав, як на російських телеканалах веде мовлення український президент.

До речі, раніше на Різдво хакерами було зламано цифрову мережу, яка роздає сигнал на тимчасово окуповані території України. Таким чином, вітання Володимира Зеленського транслювалось і в ефірі російського "Першого каналу" на території цих регіонів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в листопаді хакери запустили на кримському телебаченні розповідь українського автора Леся Подерв’янського про плани Бога на росію.