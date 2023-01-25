Бальні танці та довга історія кохання: 10 фактів про Володимира Зеленського, якому сьогодні 45 (фото, відео)
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Зеленський не працював за спеціальністю, на яку навчався
Наймолодшому президентові України Володимиру Зеленському – 45 років. Його термін припав на непростий час — повномасштабне російське вторгнення, що не могло не позначитися на зовнішності українського лідера та його стилі.
"Телеграф" пропонує познайомитися ближче з українським президентом і публікує десять фактів про Зеленського. Народився майбутній президент у Кривому Розі, але чотири роки у ранньому дитинстві прожив у місті Ерденет у Монголії.
- Зеленський міг поїхати вчитися до Ізраїлю. Коли він навчався у випускному класі, то виграв грант на безкоштовне навчання в Ізраїлі. Не поїхав – батько був проти. У результаті освіту здобував на юридичному факультеті філії Київського національного економічного університету, але юристом не працював.
- Активно шукав себе — займався греко-римською боротьбою, важкою атлетикою, волейболом та бальними танцями, грав на піаніно та гітарі, колекціонував марки.
- У КВК прийшов ще в шкільні роки — в 11 класі. Але серйозно захопився гумором у студентстві. Він зрозумів, що поєднання низького голосу і невисокого зросту виграшне для нього на цій ниві.
- Команда "95-й квартал" створена 1997 року і названа на честь одного з районів Кривого Рогу. Зеленський є її творцем, капітаном, автором більшості номерів.
- Зеленський почав зустрічатися з дружиною в 17-18 років і вони були разом сім років, перш ніж одружитися. У нього двоє дітей.
- Вів кулінарне шоу "Містер Кук" на каналі Інтер у середині 00-х.
- За період 2010-2012 років майбутній президент двічі був генеральним продюсером "Інтера" із перервами. Пішов із посади через творчі плани.
- 2008 року Зеленський став "Найкрасивішим чоловіком України" за версією журналу "Viva!".
- На честь Зеленського названо описаний у 2022 році новий вид тварин — давніх морських лілій — Ausichicrinites zelenskyyi.
- З 2003 року по 2019 зіграв у 18 фільмах та серіалах, а у 15 виступив сценаристом.
Раніше "Телеграф" пропонував подивитися, як виглядав шостий український президент у дитинстві. Можна простежити шлях Зеленського у фотографіях.