Бальні танці та довга історія кохання: 10 фактів про Володимира Зеленського, якому сьогодні 45 (фото, відео)

Зеленський не працював за спеціальністю, на яку навчався

Наймолодшому президентові України Володимиру Зеленському – 45 років. Його термін припав на непростий час — повномасштабне російське вторгнення, що не могло не позначитися на зовнішності українського лідера та його стилі.

"Телеграф" пропонує познайомитися ближче з українським президентом і публікує десять фактів про Зеленського. Народився майбутній президент у Кривому Розі, але чотири роки у ранньому дитинстві прожив у місті Ерденет у Монголії.

Зеленський міг поїхати вчитися до Ізраїлю . Коли він навчався у випускному класі, то виграв грант на безкоштовне навчання в Ізраїлі. Не поїхав – батько був проти. У результаті освіту здобував на юридичному факультеті філії Київського національного економічного університету, але юристом не працював.

Коли він навчався у випускному класі, то виграв грант на безкоштовне навчання в Ізраїлі. Не поїхав – батько був проти. У результаті освіту здобував на юридичному факультеті філії Київського національного економічного університету, але юристом не працював. Активно шукав себе — займався греко-римською боротьбою, важкою атлетикою, волейболом та бальними танцями, грав на піаніно та гітарі, колекціонував марки.

У КВК прийшов ще в шкільні роки — в 11 класі. Але серйозно захопився гумором у студентстві. Він зрозумів, що поєднання низького голосу і невисокого зросту виграшне для нього на цій ниві.

Команда "95-й квартал" створена 1997 року і названа на честь одного з районів Кривого Рогу. Зеленський є її творцем, капітаном, автором більшості номерів.

Зеленський почав зустрічатися з дружиною в 17-18 років і вони були разом сім років, перш ніж одружитися. У нього двоє дітей.

Володимир Зеленський на весіллі

Вів кулінарне шоу "Містер Кук" на каналі Інтер у середині 00-х.

За період 2010-2012 років майбутній президент двічі був генеральним продюсером "Інтера" із перервами. Пішов із посади через творчі плани.

2008 року Зеленський став "Найкрасивішим чоловіком України" за версією журналу "Viva!".

На честь Зеленського названо описаний у 2022 році новий вид тварин — давніх морських лілій — Ausichicrinites zelenskyyi.

З 2003 року по 2019 зіграв у 18 фільмах та серіалах, а у 15 виступив сценаристом.

Раніше "Телеграф" пропонував подивитися, як виглядав шостий український президент у дитинстві. Можна простежити шлях Зеленського у фотографіях.