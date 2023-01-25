Зеленському 45: як він змінювався від юнака із сережкою у вусі до президента воюючої країни (фото)

До президентства Зеленський був багатьом відомий як чудовий комік і талановитий актор

У середу, 25 січня, президент України Володимир Зеленський відзначає свій ювілейний день народження. Сьогодні йому виповнюється 45 років, і це перше його особисте свято, яке він відзначає в умовах повномасштабної війни. За останній неповний рік він встиг значно змінитися, що українці помітили, порівнявши всього два новорічні звернення.

"Телеграф" же пропонує розширити ретроперспективу, поглянувши на багато років у минуле і згадавши, яким Зеленський був у дитинстві, юності і ще навіть кілька років тому.

Дитинство

На світ майбутній актор та політик з'явився у 1978 році у Кривому Розі. Перш ніж вступити до 2 класу середньої школи, встиг чотири роки пожити у монгольському місті Ерденет — тут батько Олександр працював на будівництві місцевого гірничо-збагачувального комбінату. Володимир Зеленський був активною і веселою дитиною, мав багато друзів та захоплень.

Маленький Володимир Зеленський із мамою Риммою

Вова Зеленський мав чимало друзів

Юність

Вищу освіту Володимир Зеленський здобував у Криворізькому економічному інституту Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана. Як відомо, за фахом він юрист, адже у 2000 році закінчив факультет правознавства. Саме у студентські роки його захоплення гумором переросло у створення команди КВК. До речі, "Квартал-95", який вже за десяток років прогримить на всю Україну, було створено у 1997 році. Початковий же успіх Зеленському принесла участь у команді "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит".

Чи могли ви уявити Зеленського із сережкою у вусі?

Доросле життя

До 2003 року життя Зеленського було тісно пов'язане із КВК. Згодом у "Кварталу 95" та команди "Амік" стався конфлікт, через що першим довелося покинути гру. І хоча Володимиру пропонували залишитися, він відмовився бути без своїх друзів. За час "перерви", у 2003 році, Зеленський встиг одружитися, зробивши пропозицію Олені Кияшко. До цього моменту пара зустрічалася вже 7 років.

Весілля Зеленських

Вже за рік дружина подарувала Зеленському першу дитину — донечку Олександру. Молодший син Кирило у родині Зеленських з'явиться аж за дев'ять років, у 2013-му.

Еволюція родини Зеленських

А ось так Зеленські виглядають у ролі президента та першої леді України

Зеленський встиг попрацювати із багатьма телеканалами, зокрема "Інтером" та "1+1", був учасником різних шоу, а у "Танцях із зірками" (2006) навіть здобув перемогу разом із танцівницею Оленою Шоптенко. Найвпізнаванішим дітищем Зеленського, звісно, став "Вечірній квартал". Аж допоки він не вибрав політику.

Українці бачили Зеленського на сцені різним

Президентство

За часи політичної кар'єри Зеленський, звичайно, має чимало спогадів — гарних і не дуже, а інколи навіть скандальних. Сьогодні ж, у свято, ми лише нагадаємо, як саме виглядав нинішній президент у день інавгурації, а ще порівняємо перший день війни із останніми його фотографіями.

Інавгурація Зеленського відбулася 20 травня 2019 року

А ось такий шлях Зеленський пройшов із 24 лютого 2022 до 24 січня 2023 рр.

У день народження главі воюючої держави залишається можна побажати, мабуть, лише одне: аби досвід такого "святкування" був лише одним, а наступне особисте свято він, як і всі українці, відзначав уже в мирній Україні, яка здобула свою заслужену перемогу!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як на Заході Зеленського протиставлять диктатору путіну та чим саме дивує вестернів український лідер.