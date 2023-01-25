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Зеленському 45: як він змінювався від юнака із сережкою у вусі до президента воюючої країни (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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За 45 років Зеленський встиг змінити десятки образів, зрештою перекваліфікувавшись із актора у політики Новина оновлена 25 січня 2023, 08:02
За 45 років Зеленський встиг змінити десятки образів, зрештою перекваліфікувавшись із актора у політики. Фото Колаж "Телеграфу"

До президентства Зеленський був багатьом відомий як чудовий комік і талановитий актор

У середу, 25 січня, президент України Володимир Зеленський відзначає свій ювілейний день народження. Сьогодні йому виповнюється 45 років, і це перше його особисте свято, яке він відзначає в умовах повномасштабної війни. За останній неповний рік він встиг значно змінитися, що українці помітили, порівнявши всього два новорічні звернення.

"Телеграф" же пропонує розширити ретроперспективу, поглянувши на багато років у минуле і згадавши, яким Зеленський був у дитинстві, юності і ще навіть кілька років тому.

Дитинство

На світ майбутній актор та політик з'явився у 1978 році у Кривому Розі. Перш ніж вступити до 2 класу середньої школи, встиг чотири роки пожити у монгольському місті Ерденет — тут батько Олександр працював на будівництві місцевого гірничо-збагачувального комбінату. Володимир Зеленський був активною і веселою дитиною, мав багато друзів та захоплень.

Зеленський і мама Римма
Маленький Володимир Зеленський із мамою Риммою
Володимир Зеленський дитинство
Вова Зеленський мав чимало друзів

Юність

Вищу освіту Володимир Зеленський здобував у Криворізькому економічному інституту Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана. Як відомо, за фахом він юрист, адже у 2000 році закінчив факультет правознавства. Саме у студентські роки його захоплення гумором переросло у створення команди КВК. До речі, "Квартал-95", який вже за десяток років прогримить на всю Україну, було створено у 1997 році. Початковий же успіх Зеленському принесла участь у команді "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит".

Зеленський у юності
Чи могли ви уявити Зеленського із сережкою у вусі?

Доросле життя

До 2003 року життя Зеленського було тісно пов'язане із КВК. Згодом у "Кварталу 95" та команди "Амік" стався конфлікт, через що першим довелося покинути гру. І хоча Володимиру пропонували залишитися, він відмовився бути без своїх друзів. За час "перерви", у 2003 році, Зеленський встиг одружитися, зробивши пропозицію Олені Кияшко. До цього моменту пара зустрічалася вже 7 років.

Володимир Зеленський весілля
Весілля Зеленських

Вже за рік дружина подарувала Зеленському першу дитину — донечку Олександру. Молодший син Кирило у родині Зеленських з'явиться аж за дев'ять років, у 2013-му.

Зеленський родина і діти
Еволюція родини Зеленських
Володимир та Олена Зеленські
А ось так Зеленські виглядають у ролі президента та першої леді України

Зеленський встиг попрацювати із багатьма телеканалами, зокрема "Інтером" та "1+1", був учасником різних шоу, а у "Танцях із зірками" (2006) навіть здобув перемогу разом із танцівницею Оленою Шоптенко. Найвпізнаванішим дітищем Зеленського, звісно, став "Вечірній квартал". Аж допоки він не вибрав політику.

Зеленський у Кварталі 95
Українці бачили Зеленського на сцені різним

Президентство

За часи політичної кар'єри Зеленський, звичайно, має чимало спогадів — гарних і не дуже, а інколи навіть скандальних. Сьогодні ж, у свято, ми лише нагадаємо, як саме виглядав нинішній президент у день інавгурації, а ще порівняємо перший день війни із останніми його фотографіями.

Зеленський інавгурація
Інавгурація Зеленського відбулася 20 травня 2019 року
Зеленський під час війни
А ось такий шлях Зеленський пройшов із 24 лютого 2022 до 24 січня 2023 рр.

У день народження главі воюючої держави залишається можна побажати, мабуть, лише одне: аби досвід такого "святкування" був лише одним, а наступне особисте свято він, як і всі українці, відзначав уже в мирній Україні, яка здобула свою заслужену перемогу!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як на Заході Зеленського протиставлять диктатору путіну та чим саме дивує вестернів український лідер.

Теги:
#День народження #Квартал-95 #Дитинство #Президент України #Володимир Зеленський