Зеленскому 45: как он менялся от юноши с серьгой в ухе до президента воюющей страны (фото)

До президентства Зеленский был многим известен как отличный комик и талантливый актер

В среду, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой юбилейный день рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет, и это первый его личный праздник, отмечаемый в условиях полномасштабной войны. За последний неполный год он успел значительно измениться, что украинцы заметили, сравнив всего два новогодних обращения.

"Телеграф" же предлагает расширить ретроперспективу, взглянув на многие годы в прошлое и вспомнив, каким Зеленский был в детстве, юности и еще несколько лет назад.

Детство

На свет будущий актер и политик появился в 1978 году в Кривом Роге. Прежде чем поступить во 2 класс средней школы, успел четыре года пожить в монгольском городе Эрденет — здесь отец Александр работал на строительстве местного горно-обогатительного комбината. Владимир Зеленский был активным и веселым ребенком, имел много друзей и увлечений.

Маленький Владимир Зеленский с мамой Риммой

Вова Зеленский имел много друзей

Юность

Высшее образование Владимир Зеленский получил в Криворожском экономическом институте Киевского экономического университета имени Вадима Гетьмана. Как известно, по специальности он юрист, ведь в 2000 году окончил факультет правоведения. Именно в студенческие годы его увлечение юмором переросло в создание команды КВН. Кстати, "Квартал-95", который уже через десяток лет прогремит на всю Украину, был создан в 1997 году. Первоначальный же успех Зеленскому принесло участие в команде "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".

Могли ли вы представить Зеленского с серьгой в ухе?

Взрослая жизнь

К 2003 году жизнь Зеленского была тесно связана с КВН. Впоследствии у "Квартала 95" и команды "Амик" произошел конфликт, из-за чего первым пришлось покинуть игру. И хотя Владимиру предлагали остаться, он отказался быть без своих друзей. За время "перерыва", в 2003 году, Зеленский успел жениться, сделав предложение Елене Кияшко. К этому моменту пара встречалась уже 7 лет.

Свадьба Зеленских

Уже через год жена подарила Зеленскому первого ребенка — дочь Александру. Младший сын Кирилл в семье Зеленских появится через девять лет, в 2013-м.

Эволюция семьи Зеленских

А вот так Зеленские выглядят в роли президента и первой леди Украины

Зеленский успел поработать со многими телеканалами, в частности "Интером" и "1+1", был участником различных шоу, а в "Танцах со звездами" (2006) даже одержал победу вместе с танцовщицей Еленой Шоптенко. Самым узнаваемым детищем Зеленского, конечно, стал "Вечерний квартал". Пока он не выбрал политику.

Украинцы видели Зеленского на сцене разным

Президентство

Во времена политической карьеры у Зеленского, конечно, есть немало воспоминаний — хороших и не очень, а иногда даже скандальных. Сегодня же, в праздник, мы только напомним, как выглядел нынешний президент в день инаугурации, а еще сравним первый день войны с последними его фотографиями.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года

А вот такой путь Зеленский прошел с 24 февраля 2022 по 24 января 2023 гг.

В день рождения главе воюющего государства остается пожелать, пожалуй, лишь одно: чтобы опыт такого "празднования" был лишь одним, а следующий личный праздник он, как и все украинцы, отмечал уже в мирной Украине, которая одержала свою заслуженную победу!

Напомним, ранее мы писали о том, как на Западе Зеленского противопоставят диктатору путину и чем удивляет вестернов украинский лидер.