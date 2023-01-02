Зеленский имеет "тонкую кожу", а путин — это абсолютная злость: британский журналист сравнил двух президентов

Украинский лидер удивляет своей человечностью и умением слушать, а главное слышать

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на ощутимую усталость из-за войны, имеет острую реакцию и тонкую кожу, которая помогает ему слушать и слышать, интуитивно чувствовать все нервами и нутром. Другое дело — российский лидер владимир путин, который сосредоточил в себе абсолютную злость, одиночество и полное отсутствие любви.

Об этом интервью "Украинской правде" рассказал международный редактор The Economist, экс-репортер Financial Times Аркадий Островский, отметив, как сильно его поразил украинский гарант во время личного разговора.

"Несмотря на заметную усталость, Зеленский не потерял остроты реакции. Это поразило меня в разговоре с ним и в марте, и в декабре. Ты задаешь вопрос, а он слушает и отвечает именно на твой вопрос – такое редко бывает с политиками. Обычно когда спрашиваешь о чем-то, политик вежливо ждет, когда ты закончишь, потом говорит о чем-то своем. Это не только с политиками, так со многими людьми, к сожалению. Люди вообще редко умеют слушать и слышать. Он умеет", — рассказал он.

По словам британского журналиста, у Зеленского "тонкая кожа", которая помогает ему чувствовать все происходящее нутром и нервами. Он убежден, что такую способность украинский лидер получил, благодаря своей актерской природе, ведь эта категория людей должна быть всегда реактивной. У президента сохраняется непосредственная реакция на все обстоятельства, и гарант буквально интуитивно чувствует свою аудиторию и заряжается от нее.

Островский отмечает, что дело не в удачно выбранном образе Владимира Зеленского и не в его хороших речах, ведь ему не присуща театральность, он искренне чувствует боль, ненависть и при этом удачно сохраняет себя.

"Каждый раз во время интервью мы говорили с ним о театре и кино. И каждый раз он повторял, что сейчас ничего невозможно сыграть. Когда находишься в эпицентре событий такого масштаба, это исключает возможность вообще какого-либоо художественного высказывания… Смысл в том, что Зеленский постоянно меняет динамику внутри западных стран. То, что казалось абсолютно невозможным вчера, сегодня становится возможным" — объяснил журналист.

Что касается российского президента владимира путина, то у него, уверяет Островский, абсолютно атрофировано чувство эмпатии. Люди, близко общавшиеся с диктатором, характеризуют его как человека, олицетворяющего в себе абсолютное одиночество и злобу, в нем нет любви, именно поэтому другие люди для него абсолютно ничего не значат.

По словам Островского, Владимир Зеленский систематически меняет динамику внутри западных стран и то, что казалось бы совершенно невозможным вчера, уже сегодня становится реальностью. В качестве примера он приводит февральское желание Украины получить мощные РСЗО HIMARS, уже сегодня бьющие по оккупантам на фронте, и систему ПВО Patriot, передачу которых союзники оттягивали, опасаясь эскалации. Однако и они будут теперь защищать украинские территории от вражеского наступления.

"Да, Зеленский не понимает, как устроен мир. Или, может, понимает, но это устройство его совершенно не устраивает. Если мир так устроен, он неправильно устроен, и это нужно поменять", — подытожил редактор The Economist.

Ранее "Телеграф" сообщал, как пользователи украинского сегмента сети сравнили внешний вид Зеленского во время его новогодних обращений к жителям страны в 2022 и 2023 годах.