Словно прошло 20 лет: украинцы сравнили новогодние обращения Зеленского 2022-2023

Год назад Зеленский подводил итоги 30-летия Независимости Украины, а накануне 1 января 2023-го говорил о полномасштабной войне с россией

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского началось за 15 минут до боя праздничных курантов и стало одной из самых мощных речей политика за последний год. Он вспомнил большинство испытаний, через которые прошли украинцы в 2022-м, и заверил, что наше государство идет к своей полной победе над российским агрессором. В сети же обратили внимание не только на тему речи, но и на внешний вид Зеленского, который разительно отличается от лидера, поздравлявшего страну с наступающими праздниками в конце 2021 года.

Одним из первых обратил внимание на кардинальные изменения TikTok-пользователь semenyuk.illia. В своем микроблоге он опубликовал короткое видео, где на противопоставлении двух фрагментов из речей президента отчетливо видно, настолько сильно по Зеленскому ударило полномасштабное вторжение рф.

Кроме выбора одежды, конечно, изменился взгляд и выражение лица. Если накануне 2022 года президент выглядел как один из очень молодых политиков, исполненных надежд и надежд, то сейчас его лоб покрыт морщинами, а глаза выражают неподдельную усталость. Такой контраст сильно поразил многих украинцев.

Пользователи охотно комментируют видео, подчеркивая свое уважение к украинскому президенту. Некоторые убеждены, что за последний год не только Владимир Зеленский, но и большинство наших сограждан стали старше (а где-то — и старее) лет на 10-20.

Напомним, что в прошлом году речь президента касалась 30-летия Независимости Украины. Политик подводил итоги не только одного года, но и упоминал достижения, которыми украинцы могли гордиться на протяжении всего времени существования суверенного государства.

В этом же году, что не удивительно, все обращение касалось войны, смелости украинцев и готовности стоять на своем до Победы. По убеждению Зеленского, настоящий 2022 год начался для многих граждан нашего государства не 1 января, а 24 февраля с первыми взрывами российских ракет.

Телеграф также рассказывал, кто из иностранных политиков не забыл на Новый год вспомнить об Украине и выразить свою поддержку.