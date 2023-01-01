Укр

Остаемся на стороне правды: кто из мировых политиков вспомнил Украину на Новый год

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Для многих иностранных политиков Украина остается приоритетным вопросом Новость обновлена 01 января 2023, 07:51
Для многих иностранных политиков Украина остается приоритетным вопросом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Западные политики продолжают поддерживать украинский народ, стремящийся как можно быстрее одержать победу в войне

Мощная новогодняя речь президента Владимира Зеленского, вероятно, не оставила равнодушным никого из украинцев. Впрочем, наше государство упоминали в своих праздничных обращениях и другие политики, среди которых лидеры иностранных стран и политических союзов. Они подчеркивали свою твердую позицию касаемо поддержки Украины и выражали надежду на скорейшее возвращение мира.

"Телеграф" расскажет о том, кто и как высказался в новогоднюю ночь об Украине, а кому удалось всерьез раскритиковать российского президента путина за его абсолютную жестокость по отношению к соседней стране.

Европарламент

Главный мессендж в обращении главы Европарламента Роберты Мецолы — готовность оставаться на стороне нашей страны, несмотря на всевозможные трудности. Она подчеркнула, что в 2023 году Европа должна "удвоить усилия", чтобы защитить важные ценности, включая свободу, справедливость и демократию. В частности, за них сегодня борется и Украина.

"Мы будем вместе с Украиной ради мира со свободой, мира с достоинством. Пусть следующий год продемонстрирует силу единства Европы в способности добиваться прогресса", — заявила политика.

Евросоюз

Серьезные обвинения в сторону путина прозвучали от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По его мнению, россия в 2022 году атаковала Украину, отказавшись от "базовых прав человека" и поставив под удар глобальную безопасность мира.

"В конце года пути снова попытался обречь украинцев на темноту своими неслыханными атаками, — напомнил Боррель. — Мы будем продолжать стоять рядом с Украиной также в 2023 году".

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон, недавно отличившийся не слишком утешительным прогнозом для Украины относительно НАТО, тоже вспомнил нашу страну в новогоднем обращении. Среди прочего — это заверение, что его правительство готово поддерживать наше государство до самой победы абсолютно безотказно.

"Мы [Франция и Украина] будем вместе строить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", — отметил Макрон.

Великобритания

Британцы все еще остаются одними из самых лучших западных друзей Украины. По словам премьер-министра страны Риши Сунака, официальный Лондон не откажется от своей поддержки и в 2023 году.

Как говорится в его приветствии, опубликованном в официальном Twitter, прошлый год показал свою суровость: российско-украинская война, начавшаяся в разгар ковидной пандемии, показала "варварство и беззаконие" россии. Сунак не стал скрывать, что регулярная помощь Киеву оказала значительное влияние на жизнь британцев, впрочем, он надеется, что в 2023-м стране удастся решить немало экономических проблем.

Также он пообещал и дальше вместе с Украиной выступать против "жестокости путина, защищать свободу и демократию везде, где они под угрозой".

Германия

Интересно, что немецкий канцлер Олаф Шольц стал одним из первых западных политиков, вспомнивших об Украине в своей праздничной речи. Помимо обещаний продолжать сотрудничество с Киевом, он заверил, что Берлин сделает все возможное, чтобы поскорее полностью стать независимым от поставок газа из рф.

"Сегодня украинцы сопротивляются агрессии россии и ведут бои и благодаря помощи Германии в том числе. ЕС и НАТО едины как никогда: несмотря на последствия войны в Украине, с которыми сталкиваются и граждане Германии, Берлин в следующем году будет и дальше поддерживать Киев. Хотя, все мы ежедневно ощущаем последствия этой войны в повседневной жизни: когда делаем покупки в супермаркете, на заправке или когда оплачиваем счет за электричество и газ", – добавил Шольц.

"Телеграф" также рассказывал о мощном поздравлении с Новым годом от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Военнослужащий подчеркнул, что наши воины, несмотря на все трудности, с достоинством держат удар и шагают к победе.

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#Новый год #Олаф Шольц #Эммануэль Макрон #Роберта Мецола #Жозеф Боррель #Риши Сунак