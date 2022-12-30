россия все глубже загоняет себя в тупик: Зеленский о ракетных ударах врага по мирным городам (видео)

Враг не отказался от безумной идеи захватить Донбасс, теперь уже … к Новому году

Каждым новым ракетным ударом по городам Украины российская федерация лишний раз показывает миру террористическую сущность своего режима, и за это обязательно последует расплата.

Такое мнение высказал в своем обращении по результатам 309-го дня войны президент Владимир Зеленский.

"С каждым таким ракетным ударом россия только глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для россии и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Вот так и будет", — заверил глава Украинского государства.

Также Владимир Зеленский рассказал о ситуации на передовой: наиболее острая ситуация – по-прежнему, в Бахмуте, Соледаре и по всей линии фронта в Донецкой области.

"Враг не отказался от безумной идеи захватить Донбасс… Теперь они ставят себе задачу – под Новый год", — отметил президент Украины.

Кроме того, украинский лидер еще раз обратился с предостережением к согражданам.

"Осталось два дня в этом году. Возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали в темноте. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать. Но что бы они ни планировали, мы знаем о себе одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнений. И они будут нести наказание за эту страшную войну. Максимальное. Я благодарю всех, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто воюет за нашу независимость! Слава Украине!" – резюмировал президент Зеленский.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский подписал резонансный закон, который вызвал много споров в обществе.