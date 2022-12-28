Украина идет к Победе: Зеленский выступил с обращением в Раде - главные тезисы и видео

Президент подвел итоги уходящего 2022 года и обратился к украинцам

В среду, 28 декабря, в парламенте состоялось последнее в 2022 году заседание. На нем выступил глава государства Владимир Зеленский. Также на заседании присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ОП Андрей Ермак, украинские воины, семьи погибших защитников и иностранные дипломаты.

Подробности заседания рассказал нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, выступление президента длилось почти час, после чего он наградил украинских воинов заслуженными знаками отличия. Глава государства подчеркнул, что Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих иностранцев является гордостью иметь друзей среди украинцев.

Помимо этого, Владимир Зеленский убежден, что наша страна помогла Западу вновь обрести себя и почувствовать свое превосходство. Ни одна из европейских стран больше не боится россии и благодаря украинцам ЕС стал сплоченнее.

Другие тезисы из выступления Владимира Зеленского:

С начала полномасштабной войны состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых Президент принимал личное участие.

Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных.

Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать).

Единство это то, что мы должны сейчас беречь.

Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все, чего не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира.

Мы станем лидером в построении "зеленой энергетики". Также нужно развивать собственное атомное поколение.

Мы пройдем эту зиму, российские шахедные удары не помогут.

Количество терминалов Старлинк увеличат до более 30 тысяч в ближайшее время.

Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг.

Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности.

30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine.

Бизнес — это тоже защита Украины, налоги — это также безопасность.

На оборону за год направлено более 1,2 трлн грн. Важно отметиь, что это деньги были получены только за счет внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.

Нынешняя налоговая система нуждается в совершенствовании. Надо искать консенсус для ее улучшения. Но президент поблагодарил всех, кто платит налоги.

Должен быть международный трибунал по военным преступлениям оккупантов. Поблагодарил Нидерланды за лидерство в этом вопросе.

Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в все еще в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек

Восстановление Украины будет крупнейшим экономическим проектом Европы: вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Так же будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма. Приоритет для компаний, которые были в Украине во время войны и вышли из рынка россии.

Миллионы наших людей заграницей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой.

Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации.

Владимир Зеленский выступает в Раде

Валерий Залужный и Алексей Данилов в Раде

Фото "Телеграфа"

Ранее мы рассказывали о том, в ОП сделали важное заявление по поводу исхода войны в Украине. Наша страна намерена выйти на международно призанные границы.