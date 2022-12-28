Україна йде до Перемоги: Зеленський звернувся до Ради — головні тези та відео

Президент підбив підсумки 2022 року, що минає, і звернувся до українців

У середу, 28 грудня, у парламенті відбулося останнє у 2022 році засідання. На ньому виступив глава держави Володимир Зеленський. Також на засіданні були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова ОП Андрій Єрмак, українські воїни, сім’ї загиблих захисників та іноземні дипломати.

Подробиці засідання розповів нардеп Ярослав Желєзняк.

За його словами, виступ президента тривав майже годину, після чого він нагородив українських воїнів заслуженими відзнаками. Глава держави наголосив, що Україна стала одним із лідерів вільного світу. Для багатьох іноземців є гордістю мати друзів серед українців.

Крім того, Володимир Зеленський переконаний, що наша країна допомогла Заходу знову знайти себе і відчути свою перевагу. Жодна з європейських країн більше не боїться Росії і завдяки українцям ЄС став згуртованішим.

Інші тези з виступу Володимира Зеленського:

З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, у яких Президент брав особисту участь.

Український військово-промисловий комплекс буде одним із найпрогресивніших.

Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити).

Єдність це те, що ми маємо зараз берегти.

Україна йде до перемоги, про яку мріяли усі наші покоління. Все, чого не досягли раніше, буде в нас. Наразі є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава та підтримка світу.

Ми станемо лідером у побудові "зеленої енергетики". Також слід розвивати власне атомне покоління.

Ми пройдемо цю зиму, російські шахедні удари не допоможуть.

Кількість терміналів Старлінк збільшать до 30 тисяч найближчим часом.

Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг.

Розвиватимемо відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки.

30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine.

Бізнес – це також захист України, податки – це також безпека.

На оборону за рік спрямовано понад 1,2 трлн. грн. Важливо зазначити, що ці гроші були отримані лише за рахунок внутрішніх податків і мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі.

Нинішня податкова система потребує вдосконалення. Потрібно шукати консенсус для її покращення. Але президент подякував усім, хто сплачує податки.

Має бути міжнародний трибунал з військових злочинів окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство у цьому питанні.

Мета — відновити територіальну цілісність України та звільнити всіх, хто все ще в полоні. З початку війни повернули наших 1456 осіб.

Відновлення України буде найбільшим економічним проектом Європи: вся територія нашої держави потребує розбудови. Також будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни та вийшли з ринку росії.

Мільйони наших людей закордоном не повинні стати біженцями. Ми маємо повернути їх додому.

Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації.

Володимир Зеленський виступає в Раді

Валерій Залужний та Олексій Данилов у Раді

Фото "Телеграфа"

Раніше ми розповідали про те, що в ОП зробили важливу заяву з приводу закінчення війни в Україні. Наша країна має намір вийти на міжнародно визнані кордони.