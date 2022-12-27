У нас важлива мета, росії нічого не допоможе: у Зеленського зробили рішучі заяви

Мета України – вихід на кордони 1991 року

Хоча російські окупанти продовжують готувати атаки на Україну та намагаються отримати нову зброю, щоб і далі вести війну, їм уже нічого не допоможе. Водночас наша країна має важливу мету, до якої вона йде попри всі перешкоди.

Глава Офісу президент Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі зробив заяву про те, що на нашу країну попереду чекають важливі події, тому українцям ні в якому разі не можна розслаблятися.

"Попереду – важливі події. Не маємо права розслаблятися, тому що ми маємо важливу мету – вихід на кордони 1991 року", — зазначив Єрмак.

Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter підкреслив, що росії вже "слід усвідомити реальність". Країні-агресорові, на його думку, вже нічого не допоможе. Їй залишається лише "мовчки чекати на фінал".

"Ні тотальна мобілізація, ні панічні пошуки снарядів, ні секретні контракти з Іраном, ні лаврівські погрози не допоможуть... росії слід усвідомити реальність. Україна до кінця проведе демілітаризацію рф, викине окупантів з усіх окупованих територій. Мовчки чекайте на фінал...", — написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розкрив причину того, чому росія пригальмувала ракетні удари.