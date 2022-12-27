У нас важная цель, россии ничего не поможет: у Зеленского сделали решительные заявления

Цель Украины — выход на границы 1991 года

Хотя российские оккупанты продолжают готовить атаки на Украину и пытаются получить новое оружие, чтобы и дальше вести войну, им уже ничего не поможет. В то же время у нашей страны есть важная цель, к которой она идет несмотря на все препятствия.

Глава Офиса президент Андрей Ермак в своем Telegram-канале сделал заявление о том, что нашу страну впереди ждут важные события, потому украинцам ни в коем случае нельзя расслабляться.

"Впереди – важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года", — отметил Ермак.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк на своей странице в Twitter подчеркнул, что россии уже "следует осознать реальность". Стране-агрессору, по его мнению, уже ничего не поможет. Ей остается только "молча ждать финала".

"Ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов, ни секретные контракты с Ираном, ни лавровские угрозы не помогут…россии следует осознать реальность. Украина до конца проведет демилитаризацию рф, вышвырнет оккупантов со всех оккупированных территорий. Молча ждите финала…", — написал Подоляк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов раскрыл причину того, почему рф притормозила ракетные удары.