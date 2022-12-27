россия готовится к новой атаке: украинские военные рассказали, какой она может быть

Следующая атака по Украине необязательно будет массированной

Российские оккупанты, вероятно, готовятся к совершению новой массированной ракетной атаки по украинским городам. Однако в этот раз она может отличаться от тех, что захватчики совершали ранее и не исключено, что это будет не массированный удар.

Обычно россияне атакуют Украину либо ракетами, либо дронами. Украинские военные не исключают, что следующий обстрел нашей страны может быть комбинированным. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Подготовка стратегической тактической авиации тоже есть, но все же помним, что тактика врага может меняться. Необязательно это будет массовая ракетная атака, она может быть и комбинированной", — отметила Гуменюк.

По ее словам, захватчики уже довольно долгое время не выводили в море ракетоносителей. А сейчас на боевом дежурстве находится три — две из которых подводные с общим залпом 16 ракет типа "Калибр".

Кроме того, по ее словам, Россия получила новую партию дронов и уже начала их применить для атак по Украине. При этом оккупанты начали использовать их для других целей.

Гуменюк не исключает, что оккупанты попытаются испортить украинцам праздники, а потому граждане должны быть максимально осторожны в эти дни. Наши военные в свою очередь сделают все возможное, чтобы помешать в этом захватчикам.

"Нужно быть к этому готовыми, настроенными, осознавать ситуацию. И помнить, что Силы обороны со своей стороны сделают все, чтобы максимально эффективно помешать врагу в этом", – отметила Гуменюк.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что полковник запаса СБУ Михаил Притула спрогнозировал, когда от россиян можно ждать новых провокаций.