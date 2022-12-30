Росія все глибше заганяє себе в глухий кут: Зеленський про ракетні удари ворога по мирних містах (відео)

Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донбас, тепер уже… до Нового року

Кожним новим ракетним ударом по містах України російська федерація вкотре показує світу терористичну сутність свого режиму, і за це обов’язково буде розплата.

Таку думку висловив у своєму зверненні за підсумками 309-го дня війни президент Володимир Зеленський.

"З кожним таким ракетним ударом росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде", — запевнив глава Української держави.

Також Володимир Зеленський розповів про ситуацію на передовій: найгостріша ситуація – як і раніше, у Бахмуті, Соледарі та по всій лінії фронту на Донеччині.

"Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину… Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", — зазначив президент України.

Крім того, український лідер ще раз звернувся із застереженням до співгромадян.

"Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне. Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто воює за нашу незалежність! Слава Україні!" – резюмував президент Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський підписав резонансний закон, який викликав багато суперечок у суспільстві.