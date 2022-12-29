Рус

Президент Зеленський підписав резонансний закон, який викликав багато суперечок

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський повернув закон із підписом до ВР Новина оновлена 29 грудня 2022, 19:45
Володимир Зеленський повернув закон із підписом до ВР. Фото https://www.president.gov.ua/

Закон "Про медіа" є вимогою Євросоюзу

Володимир Зеленський підписав законопроект №2693 "Про медіа". Напередодні, 13 грудня, його ухвалила Верховна Рада України у другому читанні.

Про підписання йдеться у картці документа на сайті ВР України.

Президент України підписав закон та повернув його 29 грудня. Цей документ є однією з вимог ЄС для євроінтеграції України.

Закон визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері. Він викликав чимало суперечок у суспільстві, переважно серед опозиції.

Наприклад, у партії "Євросолідарність" вважають, що деякі пункти законопроекту обмежуватимуть права онлайн-медіа та назвали їх "інструментами цензурування". Зокрема, йдеться про можливості Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення блокувати роботу онлайн-медіа у разі певних порушень.

Раніше ми розповідали, що Україна стає ближчою до росії через Закон "Про медіа". Таку думку висловив журналіст та блогер Сергій Лямець.

Теги:
#Медіа #Законопроект #Закон #Підпис президента