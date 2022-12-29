Президент Зеленський підписав резонансний закон, який викликав багато суперечок

Закон "Про медіа" є вимогою Євросоюзу

Володимир Зеленський підписав законопроект №2693 "Про медіа". Напередодні, 13 грудня, його ухвалила Верховна Рада України у другому читанні.

Про підписання йдеться у картці документа на сайті ВР України.

Президент України підписав закон та повернув його 29 грудня. Цей документ є однією з вимог ЄС для євроінтеграції України.

Закон визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері. Він викликав чимало суперечок у суспільстві, переважно серед опозиції.

Наприклад, у партії "Євросолідарність" вважають, що деякі пункти законопроекту обмежуватимуть права онлайн-медіа та назвали їх "інструментами цензурування". Зокрема, йдеться про можливості Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення блокувати роботу онлайн-медіа у разі певних порушень.

Раніше ми розповідали, що Україна стає ближчою до росії через Закон "Про медіа". Таку думку висловив журналіст та блогер Сергій Лямець.