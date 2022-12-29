Президент Зеленский подписал резонансный закон, который вызвал много споров

Закон "О медиа" является требованием Евросоюза

Владимир Зеленский подписал законопроект №2693 "О медиа". Накануне, 13 декабря, его приняла Верховная Рада Украины во втором чтении.

О подписании сказано в карточке документа на сайте ВР Украины.

Президент Украины подписал закон и вернул его 29 декабря. Этот документ является одним из требования ЕС для евроинтеграции Украины.

Закон определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере. Он вызвал немало споров в обществе, в основном среди оппозиции.

К примеру, в партии "Евросолидарность" считают, что некоторые пункты законопроекта будут ущемлять права онлайн-медиа и назвали их "инструментами цензурирования". В частности, речь идет о возможностях Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания блокировать работу онлайн-медиа в случае определенных нарушений.

Ранее мы рассказывали, что Украина становится ближе к россии из-за Закона "О медиа". Такое мнение высказал журналист и блогер Сергей Лямец.