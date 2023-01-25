Бальные танцы и долгая история любви: 10 фактов о Владимире Зеленском, которому сегодня 45 (фото, видео)

Зеленский не работал по специальности на которую учился

Самому молодому президенту Украины Владимиру Зеленскому — 45 лет. Его срок пришелся на непростое время — полномасштабное российское вторжение, что не могло не отразиться на внешности украинского лидера и его стиле.

"Телеграф" предлагает познакомиться поближе с украинским президентом и публикует десять фактов о Зеленском. Родился будущий президент в Кривом Роге, но четыре года в раннем детстве прожил в городе Эрдэнэт в Монголии.

Зеленский мог поехать учиться в Израиль . Когда он учился в выпускном классе, выиграл грант на бесплатное обучение в Израиле. Не поехал — отец был против. В итоге образование получал на юридическом факультете филиала Киевского национального экономического университета, но юристом не работал.

Когда он учился в выпускном классе, выиграл грант на бесплатное обучение в Израиле. Не поехал — отец был против. В итоге образование получал на юридическом факультете филиала Киевского национального экономического университета, но юристом не работал. Активно искал себя — занимался греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой, волейболом и бальными танцами, играл на пианино и гитаре, коллекционировал марки.

В КВН пришел еще в школьные годы — в 11 классе. Но серьезно увлекся юмором в студенчестве. Он понял, что сочетание низкого голоса и невысокого роста выигрышно для него на этом поприще.

Команда "95-й квартал" создана в 1997 и названа в честь одного из районов Кривого Рога. Зеленский является ее создателем, капитаном автором большинства номеров.

Зеленский начал встречаться с женой в 17-18 лет и они провстречались семь лет прежде чем пожениться. У него двое детей.

Владимир Зеленский на свадьбе

Вел кулинарное шоу "Мистер Кук" на канале Интер в середине 00-х.

За период 2010-2012 годов будущий президент дважды был генеральным продюсером "Интера" с перерывами. Ушел с должности из-за творческих планов.

В 2008 году Зеленский стал "Самым красивым мужчиной Украины" по версии журнала "Viva!".

В честь Зеленского назван описанный в 2022 году новый вид животных — древних морских лилий — Ausichicrinites zelenskyyi.

С 2003 года по 2019 сыграл в 18 фильмах и сериалах, а в 15 выступил сценаристом.

Ранее "Телеграф" предлагал посмотреть, как выглядел шестой украинский президент в детстве. Можно проследить путь Зеленского в фотографиях.