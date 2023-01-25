Зеленский появился в российском Белгороде: пока что только на ТВ (видео)

Россиянам дали возможность послушать полезную информацию

25 января в россии по многим телеканала крутили обращение президента Украины Владимира Зеленского. Похоже, хакеры в очередной раз постарались, чтобы донести до россиян важную информацию с экранов телевизоров вместо той, которой их "кормят" власти рф.

В сети появилось короткое видео, которое было снято жительницей Белгородской области. В роликах она показывала, что переключая каналы один за другим, повсюду идет одно и то же обращение Владимира Зеленского. В нем он рассказывает о тяжелые боях, в которых украинские воины сражаются с российскими захватчиками.

Еще одно подобное видео было опубликовано в Telegram-канале "ХС Харьков". Житель Белгородской области также показал, как на российских телеканалах вещает украинский президент.

К слову, ранее на Рождество хакерами была взломана цифровая сеть, которая раздает сигнал на временно оккупированные территории Украины. Таким образом, поздравление Владимира Зеленского транслировалось и в эфире российского "Первого канала" на территории этих регионов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре хакеры запустили на крымском телевидении рассказ украинского автора Леся Подервянского о планах Бога на россию.