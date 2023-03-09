У шойгу новий ракетний удар по Україні назвали "відплатою": за що саме

росія називає "помстою" ракетний удар по Україні

У Міністерстві оборони росії вже встигли прокоментувати нічну масовану ракетну атаку по українським містам та об’єктам енергетичної інфраструктури. Цього разу рф знову відзначилася своїми цинічними заявами.

У росії визнали вчинення атаки по Україні й назвали її "відповіддю за Брянську область", маючи на увазі диверсію, що недавно відбулася, та відповідальність за яку взяв на себе "Російський Добровольчий Корпус". Про це повідомляється в одному з пропагандистських російських Telegram-каналів з посиланням на Міноборони рф.

"У відповідь на терористичні акції в Брянській області Збройними Силами російської федерації завдано масованого удару відплати", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в Міноборони заявили про застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" та прозвітували про поразку нібито ключових елементів військової інфраструктури України та об’єктів енергетики.

"Мета удару досягнута. Усі призначені об’єкти вражені. Внаслідок сьогоднішнього удару по території України знищено місця базування ударних безпілотників", — сказали в Міноборони росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході масованої атаки на Львівщині ворожа ракета впала на будинки, в яких були люди. Відомо про загиблих.