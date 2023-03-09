Вперше за всі масовані удари: ЗСУ здивовані новою тактикою росіян

Українські захисники поки не можуть збивати деякі типи ракет через відсутність необхідного озброєння

Російські окупанти завдали чергового масованого удару по українських містах та об’єктах енергетичної інфраструктури, в ході якого задіяли рекордну кількість гіперзвукових авіаційних ракет "Кинджал". У запасах росіян їх не так багато.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Атака справді була масштабна і вперше з таких типів ракет різних (тобто вперше стільки типів ракет за одну атаку. — Ред). Ми бачимо цього разу "Кинджали", аж шість. Не пам’ятаю, щоб таке було раніше", — Сказав Ігнат.

Загалом у ході цієї масованої атаки ворог здійснив 81 пуск ракет. Крім того, загарбниками було здійснено 8 пусків ударних БПЛА Shahed-136/131.

"Кинджалів" цього разу було випущено шість. Варто зазначити, що раніше за одну атаку росіяни не використовували такої кількості цих ракет.

"Шість "Кинджалів" загалом було випущено противником. Використовувалися літаки різні — стратегічні, дальньої авіації, ті ж МіГ-31К тощо. Маємо на сьогодні 81 пуск ракет", — додав Юрій Ігнат.

Він також додав, що зараз наша країна не має можливості збивати такі ракети як Х-22, "Кинджал" і С-300. За словами Ігната, на цей час в Україні нема необхідних засобів, здатних протистояти цій зброї, тому ці ракети несуть велику небезпеку.

"Ну а загалом результати ви бачите. 34 з 48 крилатих ракет збиті й 4 з 8 БПЛА "Шахед"", — підсумував спікер ЗС ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час нічної атаки росіян на Львівщині ракета впала на будинки. Голова Львівської ОДА Максим Козицький розповів, скільки людей загинуло внаслідок події.