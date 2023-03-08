Рейд до Брянської області рф: чи знало вище командування ЗСУ про план російських добровольців

Голова РДК Денис Капустін, очевидно, поінформував когось із числа військового командування за своїм ланцюжком

Командування "Російського Добровольчого Корпусу" (РДК), що взяв на себе відповідальність за диверсію в Брянській області, і є підрозділом російських добровольців, що воюють на боці України, не могло не знати про підготовку до цієї акції. Водночас найвище командування та політичне керівництво України не могло дати добро на проведення цієї диверсії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів ексдепутат Держдуми росії, опозиціонера та натхненника "З’їзду народних депутатів росії" Ілля Пономарьов.

"РДК у грудні отримав статус підрозділу у складі Міжнародного легіону. Отримавши статус підрозділу, безумовно, у них є командування легіону, є командири, що курирують, які не могли не знати про цю акцію. Інакше це просто самоволка", — зазначив він.

За словами Пономарьова, глава РДК Денис Капустін, очевидно, поінформував когось із військового командування. Проте вище командування про це, найімовірніше, не знало.

"Відповідно, вони про це голосно заявляли. Не думаю, що найвище командування, а тим більше політичне керівництво України, дало б на це добро. Тому що вони саме цього побоюються. І ще раз скажу: є ця американська позиція", — сказав політик.

На думку Іллі Пономарьова, вони навряд чи стали б брати на себе такий ризик.

"Але якщо взяти всю українську військову машину, не скажу, що вона анархічна, проте в ній велика кількість повноважень делегована вниз", — каже ексдепутата Держдуми росії.

Таким чином, добро на це міг надати командир середньої ланки. Пономарьов підкреслив, що саме середньої, а не якийсь великий начальник.

Повний текст інтерв’ю читайте на нашому сайті: "Партизанський рух в рф зростає": Ілля Пономарьов — про рейд на Брянщину, шок в росії та прорахунки путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командир РДК Денис Капустін в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що українська сторона нібито була в курсі проведення операції у Брянській області.