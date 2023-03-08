Рейд в Брянскую область рф: знало ли высшее командование ВСУ о плане российских добровольцев

Глава РДК Денис Капустин, очевидно, проинформировал кого-то из числа военного командования по своей цепочке

Командование взявшего на себя ответственность за диверсию в Брянской области россии "Русский Добровольческий Корпус" (РДК), являющийся подразделением российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, не могло не знать о подготовке к этой акции. В то же время высшее командование и политическое руководство Украины не могло дать добро на проведение этой диверсии.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал экс-депутата Госдумы рф, оппозиционера и вдохновителя "Съезда народных депутатов россии" Илья Пономарев.

"РДК в декабре получил статус подразделения в составе Интернационального легиона. Получив статус подразделения, безусловно, у них есть командование легиона, есть курирующие командиры, которые не могли не знать про эту акцию. Иначе это просто самоволка", — отметил он.

По словам Пономарева, глава РДК Денис Капустин, очевидно, проинформировал кого-то из числа военного командования. Однако высшее командование об этом, вероятнее всего, не знало.

"Соответственно, они про это громко заявляли. Не думаю, что высшее командование, а тем более политическое руководство Украины, дало бы на это добро. Потому что они именно этого опасаются. И еще раз скажу: есть эта американская позиция", — сказал политик.

По мнению Ильи Пономарева, они вряд ли стали бы брать на себя такой риск.

"Но если взять всю украинскую военную машину, не скажу, что она анархична, тем не менее в ней большое количество полномочий делегировано вниз", — говорит экс-депутата Госдумы рф.

Таким образом, добро на это мог дать командир среднего звена. Пономарев подчеркнул, что именно среднего, а не какого-нибудь большой начальник.

Полный текст интервью читайте на нашем сайте: "Партизанское движение в рф растет": Илья Пономарев — о рейде на Брянщину, шоке в россии и просчетах путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командир РДК Денис Капустин в интервью изданию Financial Times заявил, что украинская сторона якобы была в курсе проведения операции в Брянской области.