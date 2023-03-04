Диверсанты в Брянской области: один из участников рейда сделал громкое заявление

Глава РДК озвучил цели вылазки добровольцев на территорию рф

Командир "Русского добровольческого корпуса", который взял на себя ответственность за диверсию в Брянской области рф, поделился подробностями. По его словам, это была попытка вдохновить остальных россиян восстать против путина.

Об этом Денис Капустин, известный под псевдонимами Денис Никитин и White Rex, рассказал в интервью Financial Times 3 марта. Также он добавил, что украинская сторона была в курсе проведения операции.

"Диверсанты" проникли в село в Брянской области россии, чтобы выявить места слабой обороноспособности страны. Большинство из тех 45 добровольцев, которые зашли, были членами партизанского подполья россии.

Что касается перестрелки, то она действительно произошла в одном из населенных пунктов. Но про раненных, и тем более заложников среди мирного населения, Денису Капустину ничего не известно.

Также, по словам главы РДК, украинская сторона знала о проведении спецоперации и дала на нее согласие.

"Да, конечно, это действие было согласовано, иначе этого не могло быть. Как вы себе представляете, что я прошел там сквозь тьму ночи? Есть заминированные мосты, есть камеры, дроны с тепловым наведением, есть скрытые и открытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем [в украинской армии] это не согласовывал, думаю, нас бы просто уничтожили", – сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о добровольцах из РДК. Бывший российский депутат рассказал о добровольцах и призвал россиян действовать.